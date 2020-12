DEANNA, MOGLIE PAOLO BELLI/ “Eravamo squattrinati ma pieni di sogni”

Con Paolo Belli che sarà uno dei mattatori annunciati de “La Festa di Natale” dedicata a Fondazione Telethon in onda su Rai Uno in questo sabato 12 dicembre alle 20.35, è giusto dedicare un approfondimento anche alla moglie del cantante e musicista: Deanna Belli. Restia a farsi vedere in pubblico, personalità riservata, la moglie di Paolo Belli è in realtà una presenza irrinunciabile e insostituibile nella vita dell’artista. Vi è infatti una marcata differenza tra ciò che appare e ciò che è: se sui social del cantante è raro trovare una foto o un video che ritragga Deanna, al contrario da più di 30 anni ormai i due fanno coppia fissa. A definire cosa rappresenti per lui la moglie è stato, in occasione del suo 50esimo compleanno, lo stesso Paolo Belli in un’intervista rilasciata a Vanity Fair attraverso poche ma inequivocabili parole: “Sempre al mio fianco, soprattutto nei momenti bui”.

DEANNA, MOGLIE PAOLO BELLI: “ERAVAMO SQUATTRINATI MA…”

Proprio Paolo Belli ha raccontato a “Top” la sua storia d’amore con la moglie Deanna: “Stiamo insieme da 30 anni e abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni…la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”. Un rapporto, il loro, che è nato dunque prima del successo di Paolo, e che ha saputo resistere anche ai tanti effetti collaterali che una dose di successo come quello sperimentato dal cantante in così tanti anni di carriera porta in dote. I due hanno riversato il loro amore sul figlio adottivo, Vladic, che qualche tempo fa ha deciso di prendere una decisione forte tornando nella sua Bielorussia: “Nostro figlio ha deciso di tornare lì perché ha seguito il suo cuore. Si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice lo sono anch’io. Spero sia finalmente quella giusta, perché è sempre stato un po’ farfallone”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA