Nella giornata di oggi si è riunita l’Assemblea dei Soci di DEAS – Difesa e Analisi Sistemi (azienda leader in Italia per il settore della sicurezza digitale, della protezione delle infrastrutture critiche e della difesa delle operazioni multi-dominio) con l’importante compito di decidere la composizione del prossimo Consiglio di amministrazione eleggendo il nuovo Presidente, il nuovo Amministratore Delegato e ovviamente anche il Consigliere del CdA: tra i tanti nomi emersi, la scelta dei soci di DEAS è ricaduta – rispettivamente – sul Generale Enzo Vecciarelli, su Massimo Artini e sulla dottoressa Stefania Ranzato che sono immediatamente subentrati nei ruoli a loro affidati nel CdA.

Il nuovo presidente del CdA di DEAS – appunto, il Generale Enzo Vecciarelli – tra il 2016 e il 2018 ha ricoperto l’importante incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, passando successivamente (e fino al 2021) a quello di Capo di Stato Maggiore della Difesa, mentre in passato è stato anche – sempre nell’ambito del Segretariato alla Difesa – Vice-Capo delle Politiche militari e Capo reparto degli Armamenti; mentre dal conto dell’AD Massimo Artini dopo una posizione di Vice della quarta Commissione Difesa del Governo e un ruolo interno alla NATO per conto del Ministero degli Affari Esteri, dal 2024 è nel board di DIANA (la Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) della quale è diventato vice proprio quest’anno.

Il nuovo CdA di DEAS: i commenti del Generale Enzo Vecciarelli, di Massimo Artini e di Stefania Ranzato

“Ho accolto con grande piacere la richiesta di presiedere il Consiglio di amministrazione di DEAS – ha commentato dopo la nomina il presidente Enzo Vecciarelli –, una società che considero un’eccellenza” e un vero e proprio “fiore all’occhiello dell’innovazione” nel sempre più importante settore “della difesa cibernetica e della sicurezza nazionale“; sottolineando che lavorare al fianco di un “team così altamente qualificato e motivato” sarà per lui “un’opportunità straordinaria” e un modo per “consolidare e ampliare ulteriormente il ruolo” di leader dell’azienda, lavorando soprattutto al rafforzamento delle “infrastrutture critiche italiane” e dell’evoluzione “della cybersicurezza” nel sempre più conflittuale “contesto internazionale“.

Dal conto suo, l’AD Massimo Artini ha ricordato che “DEAS è una realtà strategica nazionale unica nel suo genere” con la più forte e consolidata “esperienza nell’ambito della cybersecurity e sicurezza” in grado di puntare – soprattutto grazie alle sue “competenze all’avanguardia” – all’espansione e alla cooperazione “tra paesi amici ed alleati“; mentre la dottoressa Stefania Ranzato ha definito le nuove nomine “un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della (..) governance” dell’azienda che vanta una “continua espansione” anche in un “contesto internazionale che evolve rapidamente“.