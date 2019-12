Debora Attanasio, segretaria Riccardo Schicchi/ “Sapevamo di Mercedesz Henger ma…”

Debora Attanasio, la segreteria storica di Riccardo Schicchi è stata protagonista nella puntata di Live – Non è la D’Urso. Dopo le rivelazioni fatte la scorsa settimana da Mercedesz Henger, questa volta a parlare è stata la madre Eva che ai microfoni di Barbara D’Urso ha detto: “lei già sapeva perchè c’è stata mia madre che glielo aveva detto all’età di 17 anni”. In questo clima di polemica però la ex pornostar ci tiene a precisare una cosa molto improntate: “non sono arrabbiata con Mercedesz, Riccardo era un uomo meraviglioso, ha dato la sua vita ai suoi figli. La sua unica richiesta è che di questa cosa non si parlasse pubblicamente, anche quando sono uscite le prime polemiche quando lei è stata sull’isola. Non volevo deludere Riccardo, lui ci teneva al suo ruolo di padre”. A confermare la versione di Eva arriva in studio Debora Attanasio, la segretaria che per dieci lunghi anni ha vissuto fianco a fianco con Riccardo Schicchi.

Debora Attanasio, segretaria Riccardo Schicchi: “Sono qui per evitare che Eva e Mercedesz litighino”

La segretaria di Riccardo Schicchi arriva in studio “come prova” della versione di Eva Henger. Debora Attanasio è molto emozionata per via di un filmato in cui scorrevano delle foto dell’imprenditore e regista scomparso il 9 dicembre del 2012. “Per me Riccardo era molto importante” – dice la donna visibilmente commossa, che subito dopo dice – “a me dispiace essere qui sinceramente. Sono qui per evitare che queste due persone litighino” riferendosi naturalmente ad Eva e Mercedesz Henger. La segretaria racconta poi come e quando ha conosciuto Eva: “l’ho conosciuto prima di Riccardo; quando Riccardo mi ha detto che sarebbe venuta a lavorare nei nostri locali ne ero anche contenta, lei è bellissima”. Poi è scattato l’amore tra Riccardo ed Eva come sottolineata la stessa Debora: “poi loro si sono innamorati, è stato un grande amore e posso mettere la mano sul fuoco. Quando Riccardo mi ha detto ‘voglio sposarla” sono andati in Ungheria e lì ha conosciuto questa figlia nata da una relazione precedente”.

Debora Attanasio: “tutto il condominio sapeva”

Debora Attanasio sulla notizia scoppiata la scorsa settimana sulla non paternità di Riccardo Schicchi e Mercedesz Henger precisa: “tutti sapevano, tutto il condominio, quando è uscito il mio libro in cui ho raccontato questi 10 anni di lavoro con Riccardo, ho fatto leggere tutte le bozze ad Eva e lei mi ha chiesto di non parlare di questa cosa”. Sul finale a prendere la parola è ancora una volta Eva Henger che precisa: “questa cosa non riesco a capire perchè Mercedesz cerca di gonfiarla a tutti i costi”. Poi rivolgendosi alla figlia, Eva dice: “in quel video non ti ho attaccato, avrei preferito che questa cosa tu non venissi in televisione a parlarne, a sporcare Riccardo che per te è stato un vero padre”. L’ultima parola è proprio di Debora che rivolgendosi a Mercedesz le dice: “volevo solo dire che forse lei sta facendo l’errore di pensare che ci sia qualcosa di sbagliato nei suoi genitori, sono stati perfetti”.



