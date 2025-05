Tra i protagonisti della puntata odierna di Tango troveremo l’attrice Debora Caprioglio. L’artista, che ha fatto il suo debutto grazie al visionario Tinto Brass e qualche pellicola dalle forti sfumature erotiche. Nel corso di una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Debora Caprioglio ha raccontato alcune curiosità riguardanti la sua vita e carriera, ammettendo di aver sbattuto troppo spesso sul giudizio della gente per via delle sue esperienze passate. Ma tutto ciò non le ha impedito di cambiare strada e vivere nuove esperienze nel corso degli anni, come rivelato in alcune occasioni.

Tra le pagine del quotidiano Il Corriere della sera, Debora Caprioglio ha ammesso: “Ma io sono sempre stata circondata da giudizi e pregiudizi, perché ho fatto delle scelte controcorrente. Forse adesso non desterebbero più grande scalpore, ma allora era considerato molto anomalo frequentare una persona tanto più grande” ha raccontato l’attrice.

