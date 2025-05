Per Debora Caprioglio è tempo di riaprire la finestra riguardante la vita privata. L’attrice ed ex modella è ospite di Tango su Rai1 torna a parlare di alcuni momenti salienti della sua vita e non mancherà chiaramente il tema dell’amore. Dopo alcune delusioni passate, l’attrice ha ritrovato la serenità con Francesco De Bortoli, l’uomo della sua vita: “Con lui ho riscoperto la libertà e trovato l’amore, è stata la prima estate con il mio attuale compagno, ci siamo conosciuti 20 giorni prima che scattasse il lock-down”. Un amore nuovo e che ha portato Debora Caprioglio in una nuova fase di vita, a riabbracciare la felicità.

Alberto Matano, tensione con Roberta Bruzzone a La Vita in Diretta/ “L'audio di Valeria vale zero”

Debora Caprioglio e Francesco De Bortoli si sono conosciuti a una cena dopo uno spettacolo della stessa attrice e i due hanno notato subito come ci fosse della chimica tra loro. “Di lui mi ha colpito la serenità, e poi condividiamo molti piaceri: siamo due gaudenti“ ha raccontato l’artista.

Debora Caprioglio e l’ex marito Angelo Maresca

Prima di riabbracciare la felicità con Francesco De Bortoli, Debora Caprioglio ha vissuto un importante matrimonio, poi naufragato. Il matrimonio ha avuto luogo nel 2018, poi la separazione dieci anni più tardi, ma i due sono comunque riusciti a conservare dei buoni rapporti.

Andrea Sempio interrogato martedì in Procura/ Carmelo Abbate: “Per me dirà qualcosa, chi indaga...”

“Siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui si è trasferito negli Stati Uniti, io proseguo con il mio lavoro. E si va avanti. Il mio è un nuovo percorso. Mi sento in una fase di rinascita” aveva detto l’attrice parlando della fine della sua storia con Angelo Maresca. Un uomo comunque rimasto nel suo cuore, ma dal quale l’attrice divenuta celebre grazie al regista Tinto Brass è saputa andare oltre.