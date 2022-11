Debora Caprioglio/ “Abbandonai danza per il fisico, avevo complesso delle orecchie…”

Debora Caprioglio, nota attrice italiana di cinema e teatro, è stata intervistata questa mattina dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Le prime parole dell’artista sono per la sua infanzia: “Volevo entrare nel mondo dello spettacolo fin da piccola? Sì, ero molto piccola, sono sempre stata attratta dal palcoscenico, mia mamma avendo capito questa mia attitudine mi aveva iscritto a scuola di danza classica, quindi i miei primi saggi sono stati al teatro Goldoni di Venezia dove poi ho avuto la fortuna di ritornare in qualità di attrice. Ho ancora una passione per la danza classica ma il mio fisico non era esattamente quello di una danzatrice, filiforme, e con grande dolore ho abbandonato questa professione, in lacrime”.

“La mia prof mi disse che era sicura che io sarei tornata sul palcoscenico, io strappai il tutù… a distanza di tanti anni sono tornata al Goldoni e quindi è stato coronato un sogno in maniera diversa”. Sulla sua storia d’amore con Klaus Kinski: “Io lo incontrai durante il concorso, stava girando il film Nosferatu a Venezia e io inizia così, facendo poi la comparsa e poi altri film. Il nostro amore fece molto scalpore, c’erano 40 anni di differenza, ma invece adesso ci sono amiche che stanno con ragazzi molto giovani”.

Su Tinto Brass: “Mi cercò sull’elenco telefonico – ha spiegato Debora Caprioglio – non c’erano cellulari e internet, rispose mia mamma e gli mise giù il telefono, gli disse “Se lei è Tinto Brass io sono la regina d’Inghilterra”. Sul complesso delle orecchie a sventola: “Non vi serve la parabola… Mi ricordo che durante un film mi incollarono le orecchie col Bostik e durante le luci, col calore, l’orecchio si era staccato e abbiamo dovuto rifare la scena, fu uno choc”.

Sulla fiction con Fabrizio Frizzi, Debora Caprioglio ha detto: “Fabrizio è sempre nei nostri cuori, umile, mite e metteva allegria e leggerezza. Abbiamo lavorato seriamente senza prendersi troppo sul serio, questo è un insegnamento che ho preso da lui”. Ma se non avesse fatto l’attrice cosa avrebbe fatto Debora Caprioglio? “Avrei fatto altro, sono molto curiosa, mi piacerebbe sperimentare altre cose”.











