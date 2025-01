Debora Caprioglio, nata a Mestre nel 1968, si è avvicinata al mondo del cinema e dello spettacolo da giovanissima, dopo aver preso parte al concorso intitolato “Un volto per il cinema”. Proprio in questa occasione fu notata dal regista Klaus Kinski, con il quale cominciò inoltre una storia d’amore e si avviò verso il mondo dello spettacolo. Lui, infatti, la lanciò nel mondo del cinema facendola esordire in una serie di pellicole, come “Grandi cacciatori” di Caminito. Più avanti Debora ha lavorato anche il pellicole erotiche come “Paprika” con Tinto Brass, diventando protagonista anche dello spettacolo teatrale “Lulu” diretto sempre da Brass.

È arrivata poi anche la tv con un programma in seconda serata, “Conviene far bene l’amore”. Per un paio di anni ha proseguito la sua carriera recitando in pellicole sexy, per poi abbandonare nel 1994 quell’immagine di ragazza sensuale che aveva dato fino a quel momento, fin dall’inizio della sua carriera, per cominciare un altro percorso sempre nel mondo della tv e del cinema. Dopo la svolta, ha recitato ancora in una serie di film per poi abbandonare il cinema e dedicarsi momentaneamente al teatro.

Debora Caprioglio: “Film erotici? Esplosione di popolarità fuori misura”

Debora Caprioglio ha poi condotto, dal 2003 al 2006, Buona Domenica con Maurizio Costanzo, diventando co-conduttrice. Nel 2007 ha partecipato a L’Isola dei Famosi come concorrente, classificandosi al secondo posto. Negli ultimi anni ha recitato in alcuni cinepanettoni e in una serie di programmi televisivi, mettendo per un po’ da parte la sua carriera in tv. Parlando invece della popolarità avuta a inizio carriera con le pellicole sexy, Debora Caprioglio ha rivelato: “Quando ho fatto il film di Brass, Paprika, mi sono detta: vabbè, non lo vedrà nessuno… le ultime parole famose“. Un successo che la Caprioglio non si aspettava minimamente di avere e che invece l’ha travolta.

Per l’attrice, quella ottenuta con i film hard nei quali ha recitato a lungo, fino al 1994, “è stata una esplosione di popolarità fuori misura. Le mie scelte da una parte possono sembrare più veloci, perché la notorietà indubbiamente è arrivata improvvisa, ma per altri versi poi la mia carriera è stata più faticosa rispetto a quella di altre attrici“. A lei, infatti, fu affibbiata l’immagine di attrice sexy e prosperosa e ha dovuto lavorare a lungo e con tanto talento per liberarsene e intraprendere un altro percorso nel mondo del cinema e dello spettacolo.