Debora Caprioglio “Klaus Kinski? Ero la sua toy-girl”/ “Con Tinto Brass invece…”

Debora Caprioglio e la sua relazione scandalosa con Klaus Kinski: “Lui aveva 35 anni mentre lei a malapena 18…”

Era la fine degli anni 80 quando, a occupare le pudiche bocche, della vita mondana italiana, arriva un nuovo gossip: il grande attore e regista tedesco Klaus Kinski, di 35 anni, ha una relazione amorosa con una ragazza che ha appena compiuto la maggiore età. Di chi si tratta? Di una giovanissima Debora Caprioglio… Che scandalo! In realtà, lei aveva appena 17 anni quando i due si conobbero per la prima volta a Venezia in un ristorante: la Caprioglio era in compagnia della madre e della sorella e attendeva di riprendere l’ultimo anno di liceo mentre lui era già un regista affermato.

L’amore scatta quando lei compie i 18 anni: “Ero una toy-girl: ho precorso i tempi”, aveva raccontato al salotto Vieni da me di Caterina Balivo. In compagnia di Kinski, la Caprioglio inizia la sua carriera e scalata per il successo: viene infatti inserita nel cast di Grandi Cacciatori (1988) e di Kinski Paganini (1990), film presentato al Festival di Cannes. La storia poi, dopo tre anni, giunge al capolinea, come racconta l’attrice stessa a il giornale Off, proprio a causa della “importante differenza di età”.

Debora Caprioglio: icona sexy grazie a Tinto Brass che l’assicura al successo con il ruolo di Mimma in Paprika…

I ristoranti, senza dubbio, portano molta fortuna a Debora Caprioglio… Dopo Klaus Kinski infatti, sempre in un ristorante, la giovane Debora, ha l’incontro che le rivoluzionerà la vita: quello con il celebre regista, sceneggiatore e maestro del cinema erotico Tinto Brass. In realtà, Debora Caprioglio, prima d’incontrarlo, aveva ricevuto dal regista, il copione del film Paprika ma, scandalizzata dalle sole prime battute, lo aveva chiuso in fretta e furia, rifiutandosi si interpretare la parte.

Con un invito a cena però, Tinto Brass riesce a farla ricredere e a convincerla a partecipare al suo grande film, Paprika (1991), che divenne poi il film cult degli anni 90 e assicura Debora Caprioglio al successo come icona sexy, grazie al ruolo di Mimma di Paprika. Sempre al salotto di Vieni da me, la Caprioglio, aveva rivelato come però, sexy, non si fosse mai sentita: “Io vado a letto col pigiamone e con le felpe…”, aveva raccontato. Dopo Paprika la Caprioglio riesce, grazie al suo talento, a scollarsi di dosso l’etichetta d’incona sexy e inizia a dedicarsi al cinema e, specialmente al mondo del teatro.











