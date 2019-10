Debora Caprioglio/ L’ex musa di Tinto Brass a teatro con una commedia tutta in rosa

Grande ospiti presenti quest’oggi negli studi di Storie Italiane, a cominciare dall’attrice veneziana Debora Caprioglio. La 51enne è considerata storicamente una delle donne più desiderate dagli uomini degli ultimi tempi, grazie alla sua bellezza e alla partecipazione in numerose pellicole soprattutto nel finire degli anni’80 e per tutti gli anni ’90, fra cui forse la sua recitazione più nota, “Paprika” della regia di Tinto Brass. L’attrice al momento sta lavorando in teatro, e precisamente nella commedia/thriller “Otto donne e un mistero”, in cui la stessa reciterà al fianco di Anna Galiena e Caterina Murino, sotto la regia di Robert Thomas. Si tratta di un’opera ambientata nel periodo di Natale in cui la protagonista è appunto la donna, e in cui fra una chiacchierata e l’altra bisognerà fare luce su un oscuro mistero. L’attrice è stata recentemente ospite negli studi di Vieni da Me, programma di Caterina Balivo, e nella sua intervista ha ricordato i grandi amori del passato, a cominciare da quando, appena 18enne, si fidanzò con Klaus Kinski, attore tedesco deceduto nel 1991, ben più in là con l’età rispetto a Debora.

DEBORA CAPRIOGLIO E IL PROVINO CON TINTO BRASS

“Fummo fidanzati per tre anni – ricordava – e lui mi lanciò nel mondo del cinema inizialmente come comparsa in Nosferatu a Venezia. Lui era un 60enne? Ero una toy-girl: ho precorso i tempi. Io coi miei coetanei non mi trovavo, praticamente ero molto avanti. Ho sempre pensato che in amore non si chiede il passaporto e non si chiede l’età”. Ovviamente si parlò anche di Tinto Brass, e l’attrice ricordò come si fece convincere a lavorare con il maestro: “Vide una foto mia sul giornale – le sue parole – e quindi mi telefonò. Rispose mia madre. La mia mamma non credeva fosse lui. Tinto allora disse che era la Regina Elisabetta e attaccò”. Ovviamente poco dopo richiamò offrendo una parte a teatro. Il provino non andò come sperato, ma Tinto Brass, molto probabilmente colpito dalla bellezza di Debora, offrì alla stessa una parte in Paprika.

