Debora Caprioglio: “Non ho mai desiderato figli”/ “Tinto Brass? Non rinnego nulla”

Debora Caprioglio è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Generazione Z”, trasmissione di Rai Due condotta da Monica Setta e andata in onda su Rai Due nella tarda serata di martedì 15 novembre 2022. In particolare, l’attrice ha rivelato che da piccola sognava di fare la ballerina classica, ma il suo fisico “non era propriamente quello di una danzatrice classica. Ho quindi corretto il tiro, facendo il liceo classico e studiando Giurisprudenza. Avevo due piste: quella degli studi per diventare avvocato oppure il teatro, perché sin da piccolina mi appassionava. Organizzavo sceneggiature: mi mettevo le camicie da notte della nonna, riunivo la famiglia davanti a me e cantavo e recitavo”.

Il suo nome è legato alle pellicole erotiche di Tinto Brass e, in tal senso, Debora Caprioglio ha affermato: “Lui stava cercando un’attrice per uno spettacolo teatrale. Così, trovò il numero telefonico della mia famiglia e chiamò a casa: rispose mia madre, che riattaccò credendo si trattasse di uno scherzo. Poi Tinto mi ha cercato di nuovo e sono andata a fare il provino con lui. C’è sempre un po’ di imbarazzo nel girare certe scene, ma non ho mai rinnegato nulla del mio percorso. Qualora l’avessi fatto, sarebbe stata fantascienza: nel momento in cui un fatto esiste, negarne l’esistenza è impossibile”.

DEBORA CAPRIOGLIO: “HO DUE NIPOTI MERAVIGLIOSI, SONO STATI I MIEI BIMBI”

A “Generazione Z”, Debora Caprioglio ha riferito che il suo rapporto con la bellezza è “assolutamente conflittuale: è sempre un work in progress, mi piace prendermi cura del mio fisico. D’altronde, ho una mamma bellissima e avevo un papà bellissimo, tanto che lo chiamavano Gregory Peck!”. Con Klaus Kinski fu amore, ma tra loro c’era una differenza d’età di circa trent’anni: “Mi ha corteggiato con i fiori – ha sottolineato Debora Caprioglio –. Amo molto essere corteggiata in maniera vintage, Klaus non ha mai fatto gesti pazzi”.

Debora Caprioglio non è mai diventata mamma, ma “i figli non sono mai stati una mia priorità. Non ho mai sentito un’esigenza particolare: ho due nipoti meravigliosi, figli di mia sorella, e loro sono stati i miei bimbi. Forse questo ha mitigato la mia mancata maternità”.











