Debora Caprioglio scoperta da Klaus Kinski/ Tinto Brass la volle nel film “Paprika”

Debora Caprioglio sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 28 ottone, di Oggi è un altro giorno. Quando non era ancora maggiorenne l’attrice ha avuto una relazione con l’attore e regista tedesco Klaus Kinski, che all’epoca aveva 62 anni. A 17 anni, la Caprioglio vince il concorso Un volto per il cinema e viene notata da Kinski. I due iniziano una relazione, che dura dal 1987 al 1990, e Kinski la lancia nel mondo del cinema, inizialmente come comparsa in “Nosferatu a Venezia”. L’attore tedesco ha sempre presentato Debora Caprioglio come sua moglie, in realtà mai sposata, e per alimentare queste voce l’attrice è stata accreditata come Debora Kinski nei film “Kinski Paganini” e “La maschera del demonio”. “Era inconcepibile che potessi essere innamorata di un uomo tanto più grande di me, così discusso e contrastato. Eppure era proprio quello il suo fascino. Ragione per cui ho lasciato che parlassero: era la mia vita privata e potevo farne ciò che volevo”, ha raccontato l’attrice a Vanity Fair. Kinski è morto, per un infarto, nel 1991.

Tinto Brass: volle Debora Caprioglio nel film Paprika

Debora Caprioglio ha avuto anche una relazione con Tinto Brass, che la volle come protagonista nel film “Paprika” del 1991. Ospite di “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo, Debora Caprioglio ha ricordato quando il regista chiamò a casa per proporle una parte: “Ha chiamato a casa perché mi voleva in un suo spettacolo teatrale, “Lulù”, ma mia madre non credeva che fosse lui e quindi gli ha risposto: “Se lei è Tinto Brass io sono la Regina d’Inghilterra!”. E ha attaccato il telefono”. Brass richiamò e la seconda volte parlò direttamente con Debora e dopo ill provino le mandò il copione del film: “Lessi le prime due pagine e andava tutto bene, poi lessi il resto e buttai il copione nel cestino, chiamandolo per dirgli di no”. Tinto Brass la invitò a cena per farle cambiare idea: “Si comportò da vero gentiluomo. Lui è una persona cortese e gentile, oltre che molto colta. Mi corteggiò con classe e mi sedusse con i suoi modi. Come dirgli di no?”. Tinto Brass ha parlato della sua relazione con Debora Caprioglio nel libro “Una passione libera. In forma di autobiografia: “Il primo giorno delle riprese di Paprika, entrai nel suo camerino […] mi avvicinai e la baciai. Fu l’inizio di una forte passione“.

