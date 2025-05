Chi è Debora, la mamma di Gianmarco Steri: l’emozionante ballo a Uomini e Donne

Canale5 ha scelto di trasmettere in prima serata la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il bel tronista romano al termine di un percorso fatto di alti e bassi dovrà decidere chi avere al suo fianco tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato e per l’occasione, nello studio del dating show addobbato a festa, vestito di tutto punto il tronista ha deciso di farsi accompagnare nel momento della scelta dalle persona a lui più care, la sorella Ludovica, gli amici di una vita tra cui Enzakkione ed i genitori con i quali ha un rapporto splendido e solido, soprattutto con la mamma.

Chi è Debora la mamma di Gianmarco Steri di Uomini e Donne? Il pubblico del dating show ha già avuto modo di conoscerla nella precedenti puntate, sia quando Gianmarco era corteggiatore di Martina De Ioannon, a cui ha presentato anche l’anziana zia morta da poco, che più di recente quando Steri le ha presentato le due corteggiatrici. Sulla donna si hanno poche informazioni ma nella puntata di questa sera del dating show, quando le due corteggiatrici hanno lasciato lo studio in attesa della scelta finale, Gianmarco Steri ha deciso di ballare con la mamma Debora lasciandosi andare anche ad un pianto per la tensione e l’emozione del momento che ha commosso tutti in studio e non solo.

Uomini e Donne: Debora, la mamma di Gianmarco Steri e l’incontro con Cristina e Nadia

Di recente invece la signora Debora, mamma di Gianmarco Steri a Uomini e Donne aveva incontrato le due corteggiatrici del figlio in momenti separati. Debora si è trovata bene con entrambe le ragazze passando dei bei momenti. Tuttavia sia Cristina che Nadia non hanno preso bene il fatto che il tronista avesse presentato ad entrambe la mamma. “Ci siamo divise anche la suocera!” ha ammesso sarcastica la Ferrara parlando con la Di Diodato mentre a questo punto Gianmarco aveva spiegato: “Presentarvi mia madre per me è stato qualcosa di molto importante” aggiungendo poi che lui voleva vedere sia il loro approccio che la loro reazione. La signora Debora non si è mai sbilanciata ne a favore dell’una ne dell’altra.