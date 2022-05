Debora, Ciro e Azzurra figli Sandra Milo/ L’incidente tv del ’90 e il ‘miracolo’ di..

Nel salotto tv di “Domenica In” questo pomeriggio ci sarà un gradito ritorno: infatti ospite di ‘zia’ Mara Venier sarà l’attrice e conduttrice televisiva Sandra Milo, fresca 89enne ma ancora in forma smagliante, che con la padrona di casa parlerà del road show “Quelle brave ragazze”, in onda su Sky Uno, che la vede protagonista assieme a Mara Maionchi e Orietta Berti, anche loro quest’oggi in studio. E l’ospitata di Salvatrice Elena Greco (questo il vero nome della bionda classe 1933, nata a Tunisi) sarà anche l’occasione per parlare della sua vita privata e di conseguenza anche dei figli che, per vari motivi, sono diventati anche loro dei personaggi noti al grande pubblico.

Ma chi sono i figli di Sandra Milo e da quali matrimoni sono nati? Andiamo con ordine: convolata a nozze ben quattro volte nel corso della sua vita, la prima addirittura a soli 15 anni col marchese Cesare Rodighiero, l’attrice nata in Tunisia ha avuto tre figli da due di questi quattro matrimoni. La primogenita Debora, infatti, è stato il frutto della storia d’amore col produttore Moris Ergas, mentre Ciro e Azzurra sono arrivati durante la relazione che l’attrice ha avuto con Ottavio De Lollis. La Milo era diventata mamma per la prima volta nel 1963 (all’età di 30 anni e quindi molto tempo dopo quel matrimonio precoce), quando aveva dato alla luce a Milano Debora Ergas: oggi la donna, giornalista professionista dall’oramai lontano 2001, vive e lavora a Roma ed è nota al pubblico pure per aver fatto l’inviata de “La vita in diretta”.

DEBORA, CIRO E AZZURRA: CHI SONO I TRE FIGLI DI SANDRA MILO?

Ad ogni modo il più ‘celebre’ dei figli della Milo è Ciro, soprattutto per quello che per molti è un classico della tv moderna, ovvero lo scherzo fatto alla donna in diretta e che, prima del lieto fine, sembrava avesse risvolti drammatici. Nato nel 1968, oggi non si sa molto di lui se non che è sposato con Vanessa Ceccarini da cui ha avuto un figlio, Flavio Milo, nome dato proprio in onore della nonna. Ovviamente, come tutti ricordano, nel 1990 Ciro divenne involontariamente famoso quando una telefonata in diretta, che conduceva “L’amore è una cosa meravigliosa”, sosteneva che il ragazzo aveva avuto un incidente ed era in gravi condizioni in ospedale, portando la diretta interessata a lasciare di corsa lo studio urlandone il nome.

Per quanto riguarda invece Azzurra De Lollis, classe 1970, di lei si ricorda una breve apparizione in “8½” di Federico Fellini (di cui la Milo era una musa) nei panni di una neonata. Non solo: la diretta interessata è stata protagonista anche di un caso di canonizzazione dal momento che, come raccontato dalla madre, la piccola era nata morta e solo l’intervento miracoloso di una suora, che le fece delle pratiche di rianimazione pregando, l’aveva riportata in vita. La vicenda è stata appunto oggetto di studio da parte della Commissione Medica della Congregazione delle Cause dei Santi che, nel dicembre 2002, si espresse dicendosi a favore della “inspiegabilità scientifica di quanto accaduto” e con la suora, Maria Pia Mastena, proclamata poi Beata nel 2005.











