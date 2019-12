Debora e il fratello che non ha mai visto / Massimo: “Finalmente una famiglia”

Debora cerca suo fratello Massimo a La Porta dei Sogni con l’aiuto di Mara Venier. Non ha sua notizie da cinquantanni ma la conduttrice, grazie agli autori, ha trovato il fratello di Debora: “Noi lo abbiamo trovato, lui però ha qualcosa da dirti. “Non mi sono mai fatto troppe domande sulle mie origini, non ho molti ricordi”, dice Massimo in un filmato. “So solo di essere cresciuto in un collegio. Mi ricordo che da piccolo ero magrolino e con le orecchie a sventola. Non mi sono legato mai a nessuno. Sono stato adottato all’età di undici anni da due persone che non ho mai chiamato papà e mamma. Non mi vergogno di dire che sono finito in dormitorio e che ho commesso degli errori che ho pagato in prima persona”. Quando gli autori gli spiegano che Debora lo sta cercando dice: “Sapere che una sorella mi sta cercando è stata una grande sorpresa. La prima cosa che penso è il desiderio di darle un abbraccio. Mi vengono in mente tante cose se penso alle cose che io ed una mia sorellina avremmo potuto fare tante cose insieme”. In studio sia Debora che Mara si commuovono. Pure Massimo, nel video per La Porta dei Sogni, piange a dirotto. I due fratelli si incontrano in diretta e si abbracciano molto intensamente. “Finalmente ho una famiglia. Non ho parole, grazie alla Rai!”, il commento commosso di Massimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA