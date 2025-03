Nel 1968 Iginio Massari ha sposato la moglie, Maria Damiani. I due si erano conosciuti qualche anno prima in pasticceria, dove lavoravano entrambi. Lei, più giovane del pasticciere, ha messo al mondo due figli nati dall’amore con Iginio, Debora e Nicola. I due ragazzi, oggi due adulti, lavorano nell’azienda di famiglia seppur con ruoli diversi. Debora, infatti, ha seguito la strada del papà e lavora in cucina: come lui è un’affermata pasticciera. Debora Massari, figlia di Iginio Massari, è nata nel 1975 e nel 2000, dopo aver studiato Scienze e tecnologie alimentari, specializzandosi in particolare modo sui lievitati, ha cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia.

Con il suo ingresso nell’azienda dolciaria di famiglia, Debora Massari, una dei figli di Iginio Massari, ha svecchiato il marchio, dando un nuovo input all’azienda, garantendo un salto importante nel mercato. In particolare modo la figlia di Iginio ha cominciato a curare l’e-commerce del brand Massari, occupandosi in parte anche dei social. Non è solo Debora, però, a lavorare nell’azienda del papà. Anche il figlio Nicola, meno esposto rispetto alla sorella, lavora al fianco del padre.

Debora e Nicola, figli di Iginio Massari: il ruolo nell’azienda del padre

I due figli di Iginio Massari lavorano nell’azienda fondata dal papà, seppur con ruoli differenti. Debora è infatti in cucina, ed è l’ideatrice di tanti prodotti del marchio Massari. Anche Nicola, però, ha dei compiti nell’azienda di famiglia, a cui ha contribuito con un forte spirito innovativo, come spiegato proprio nel sito ufficiale della pasticceria. Nicola ha una formazione scientifica e ha depositato negli anni tre brevetti, sia nel campo della meccanica che della tecnologia alimentare. Il figlio di Iginio Massari oggi fa parte del team di ricerca e sviluppo e ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione del nuovo laboratorio della Pasticceria Veneto a Brescia.