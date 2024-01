DEBORA ERGAS, CIRO E AZZURRA DE LOLLIS, CHI SONO FIGLI DI SANDRA MILO/ “La morte? Ho paura di lasciarli”

“Vorrei morire dopo di loro, vorrei tener loro la mano e tranquillizzarli”: con queste parole schiette Sandra Milo ha parlato dei suoi figli durante l’ospitata a Verissimo. La celebre attrice, che ha superato i 90 anni, ammette di temere la morte ma solo perché dovrà lasciare i suoi amati figli, Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lolli, che le sono stati accanto in tutti questi anni.

“Ma la morte alla fine non esiste, noi rimaniamo per sempre”, ha continuato Sandra Milo senza mai perdere il sorriso. L’unico momento in cui dal sorriso è passata alle lacrime di tristezza è stato nel momento in cui ha ricordato sua sorella, morta alcuni mesi fa: “Eravamo unitissime, ci sentivamo tutti i giorni”, ha rivelato l’attrice. (Aggiornamento di Anna Montesano)

DEBORA ERGAS, CIRO E AZZURRA DE LOLLIS: CHI SONO I FIGLI DI SANDRA MILO?

Chi sono Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, i tre figli di Sandra Milo? Nuovo appuntamento questo sabato pomeriggio con il ‘best of’ di “Verissimo” che per il weekend torna nel format festivo oramai consolidato de “Le Storie”: e nella puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 che ci apprestiamo a ri-vedere ci sarà spazio infatti per la quasi 91enne decana delle attrici italiane e stella del cinema nostrano che, nella lunga chiacchierata a cuore aperto con la padrona di casa, aveva avuto modo di parlare non solo della sua lunghissima carriera, aprendo lo scrigno dei ricordi, ma anche di aprire una finestra sul proprio privato. E, se in un altro articolo quest’oggi avevamo acceso i riflettori sui tre ex mariti della Milo, qui invece parliamo dei tre figli, avuti da due compagni diversi.

Come è noto, nel corso degli anni Sandra Milo è diventata mamma per tre volte: dopo il matrimonio-lampo, quando ancora era molto giovane (aveva solo 15 anni), col marchese Cesare Rodighiero, l’attrice originaria di Tunisi aveva portato all’altare il produttore greco Moris Ergas da cui aveva avuto la sua prima figlia Debora, data alla luce nel 1963 a Milano. In seguito, dopo la fine di una storia comunque lunga ma terminata anzitempo, la Milo era diventata mamma altre due volte con la nascita di Ciro e Azzurra, i due figli avuti con Ottavio De Lollis, l’uomo che poi l’avrebbe abbandonata e costretta a crescere la prole tutta da sola. Se Ciro, il primogenito avuto da De Lollis e la Milo era stato dato alla luce nel 1968, di due anni più piccola è invece la sorella Azzurra, nata nel 1970.

SANDRA MILO: “IL MIRACOLO DI MIA FIGLIA AZZURRA, TRA LA VITA E LA MORTE QUANDO…”

Ma cosa sappiamo dei tre figli di Sandra Milo, delle loro carriere e del rapporto con la madre che li ha cresciuti senza le rispettive figure paterne? Debora, la primogenita, vive a Roma, si definisce orgogliosamente “cittadina italiana ed ellenica” e ha in parte seguito le orme della madre nel senso che lavora sul piccolo schermo e negli anni è diventata una delle inviate de “La Vita in Diretta” dopo essere diventata giornalista nel 2001. Ai figli avuti da De Lollis sono legate invece due vicende dolorose ma che, in modo diverso, si sono concluse entrambe in modo positivo: al primo è legato lo storico scherzo, diventato un piccolo ‘cult’ televisivo in cui, durante una puntata del suo talk show “L’amore è una cosa meravigliosa”, una telefonata anonima fece credere alla Milo che Ciro fosse ricoverato in ospedale a seguito di un grave incidente stradale, per fortuna mai accaduto. Uno scherzo di cattivo gusto di cui la diretta interessata ha parlato più volte nel corso degli anni.

Per quanto riguarda Azzurra, invece, era nata cianotica al termine di un travaglio prematuro e di fatto priva di qualsiasi attività cardiaca: “Ero disperata, poi suor Costantina prese la mia bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via” aveva raccontato la Milo, ricordando pure che la religiosa aveva cominciato a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine del Santo Volto, e che poco dopo la neonata aveva emesso il suo primo vagito e cominciato a respirare. In seguito la Chiesa ha avvitato anche un processo di canonizzazione per la Madre a seguito di quello che non solo l’attrice aveva definito un miracolo: “Ha lottato tra la vita e la morte per tre mesi, poi me l’hanno consegnata ed era così piccola che le mettevo i vestiti delle bambole”. A testimonianza del fortissimo legame coi propri figli, proprio nel salotto di “Verissimo” una volta la Milo aveva detto: “Vorrei vivere il più a lungo possibile ma solo per poter stare insieme ai miei figli e vorrei morire dopo di loro, così da potergli tenere la mano in quel momento e accompagnarli in quel viaggio” sorprendendo la conduttrice.











