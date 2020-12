Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, figli Sandra Milo/ “Lavoro per aiutarli”

Sandra Milo, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha avuto tre figli: Debora, nata dalla storia con il produttore Moris Ergas, Ciro e Azzurra, nati dall’amore con Ottavio De Lollis. Debora Ergas, nata a Milano nel 1963, è giornalista professionista dal 2001 e vive a Roma. La figlia di Sandra Milo è, infatti, un volto noto della trasmissione “La vita in diretta” in onda su Rai 1, dove svolge il ruolo di inviata. Sul suo profilo Twitter si descrive così: “Trasparente e molto, molto testarda. Cittadina italiana ed ellenica”. Ne 2017 ha preso le difese della madre dopo l’imitazione di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo: “Peccato quelle battute, nei panni di una signora di quasi 84 anni dichiarati, che è stata musa di Fellini”, ha scritto su Twitter. In questi giorni Debora si trova in isolamento per aver contratto il Covid: la giornalista è ancora risultata positiva dopo 57 giorni.

CIRO DE LOLLIS: FAMOSO PER UNO SCHERZO A SANDRA MILO

Ciro De Lollis, classe 1968, è il secondogenito di Sandra Milo, nato dal matrimonio dell’attrice con Ottavio De Lollis. Ciro, sempre schivo e lontano dei riflettori, è diventati suo malgrado famoso per uno scherzo telefonico che fu fatto alla Milo in diretta tv. Era il 1990 e Sandra conduceva “L’amore è una cosa meravigliosa”, in onda su Rai 3: “Che ci fai lì? Tuo figlio ha avuto un incidente ed è ricoverato in ospedale. È gravissimo”, disse una voce femminine al telefono, scatenando la reazione dell’attrice che lasciò lo studio urlando il nome del figlio Ciro. Ciro De Lollis è sposato con Vanessa Ceccarini e la coppia ha avuto un figlio, Flavio Milo De Lollis, chiamato così in onore di nonna Sandra. “Mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità“, ha detto l’attrice a “Vieni da me“, nel 2019.

AZZURRA DE LOLLIS: IL MIRACOLO ALLA NASCITA

Azzurra De Lollis è la terza figlia dell’attrice Sandra Milo, nata dal matrimonio con Ottavio De Lollis. Classe 1970, Azzurra è apparsa nel film “8½” di Fellini quando era ancora neonata. Azzurra è stata protagonista di un processo di canonizzazione, come raccontato da Sandra Milo nel corso di un’intervista rilasciata nel 2019 a Diva & Donna. Dopo un travaglio prematuro alla 28 settimana la bambina nacque cianotica e priva di attività cardiaca e muscolare: “Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre”, ha raccontato l’attrice. In una recente intervista al settimane Nuovo, Sandra Milo ha rivelato di aver posticipato il suo ritiro dalla scene: “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io – che ho la fortuna di essere in salute – devo lavorare per aiutare loro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA