Debora Massari: perché è stata operata d’urgenza

Debora Massari, la figlia del maestro di pasticceria Iginio Massari, è stata operata d’urgenza. A rivelarlo è stata lei stessa condividendo su Instagram due foto dall’ospedale e un lungo post in cui spiega il motivo dell’operazione. Deborah che ha seguito le orme del padre ha raccontato che, dopo 40 giorni di perdite molto abbondanti, l’unica soluzione è stata l’operazione. Mercoledì scorso, la figlia di Iginio Massari è stata così sottoposta ad un intervento che è stato necessario.

“Ho subito un’isterectomia d’urgenza mercoledì pomeriggio . 40 giorni di perdite molto abbondanti, emoglobina a 9, farmaci che non tolleravo. Alla fine, l’intervento era l’unica strada”, ha scritto Debora Massari su Instagram per poi svelare i dettagli dell’operazione subita.

Come sta Debora Massari

“Mi hanno tolto l’utero, le tube e il collo dell’utero, ma mi hanno lasciato le ovaie. Non entrerò in menopausa, e per me — che ho 49 anni e due figli — non è stata una “tragedia”. Anzi, l’ho vissuta come una liberazione, una scelta per tornare a stare bene”, ha scritto Debora Massari. “Ma so che per molte donne non è così. So che per alcune è un dolore, una ferita profonda, un senso di perdita difficile da spiegare. E voglio dirlo chiaramente: tutte le emozioni sono valide”, ha aggiunto.

“Questa è la mia esperienza. Serena, risolutiva. Ma rispetto profondamente chi vive un’altra storia. L’importante è parlarne, senza vergogna, e supportarci a vicenda. Perché il corpo cambia, ma il nostro valore no. Mai”, ha concluso ricevendo tanti messaggi di auguri e di supporto. “Debora ti abbraccio fortissimo”, ha scritto Simona Ventura. “Debora un abbraccio e buona guarigione. Grazie per averne parlato, può servire per altre donne”, ha scritto una signora.