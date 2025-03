Debora Morina, chi è la moglie di Raffaele Paganini: uniti dalla danza

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio, lunedì 17 marzo 2025, con una puntata ricca di ospiti; tra questi troviamo Raffaele Paganini, ballerino, maestro e attore teatrale che ha fatto della danza la sua vocazione per la vita. Una passione che lo accomuna alle persone più importanti, dal padre, a sua volta ballerino, alla moglie Debora Morina; anche lei è infatti una ballerina e la coppia si conosce da tantissimi anni, addirittura dal periodo dell’adolescenza.

In un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel 2023, Paganini aveva descritto l’amore per la moglie sottolineando la comune passione per la danza. “Sono autentico anche perché mia moglie è una danzatrice e mi conosce perfettamente”, aveva raccontato. La coppia è sposata da tantissimi anni e, in merito al loro primo incontro, il ballerino raccontò un divertente aneddoto: “Ci conosciamo da quando avevamo 16 anni. Lei è l’unica donna della mia vita anche se quando ci siamo conosciuti le ero antipatico perché facevo un po’ il galletto“.

Raffaele Paganini e Debora Morina: i figli e la carriera da calciatore del secondogenito

Raffaele Paganini e la moglie Debora Morina sono uniti dalla danza ma anche da una lunghissima storia d’amore, impreziosita dal matrimonio e anche dalla nascita di due figli. Entrambi non hanno seguito le orme artistiche dei genitori, entrambi ballerini, ma hanno preso strade ben differenti. In un’intervista rilasciata a I fatti vostri nel 2023, il maestro aveva raccontato qualcosa in più di loro: “I miei figli fanno i ballerini? Non se ne parla proprio, non hanno voluto, sono un po’ come me, reticenti all’inizio. Il grande vive in Messico mentre il piccolo è un calciatore, è un altro mondo”.

Se del primogenito non si conoscono molte informazioni, il secondo figlio Luca Paganini è invece conosciuto soprattutto nel mondo del calcio. Per tantissimi anni, tra il 2011 e il 2020, è stato un calciatore del Frosinone, con cui ha esordito in Serie A nel 2015 nell’anno della prima storica promozione del club in massima serie; a seguire, ha vestito le maglie di Lecce, Ascoli, Triestina e Latina, prima di passare alla Vis Pesaro dallo scorso anno.