Debora Morina, moglie Raffaele Paganini/ “Ha un difetto: è intelligente”

Debora Morina è la moglie di Raffaele Paganini. Entrambi ballerini si sono sposati più di 35 anni fa. Il loro primo incontro avvenne proprio in una scuola di danza: “Il matrimonio? È stata una cosa un po’ veloce: vivevo in Inghilterra e facevo avanti e indietro. Lei aveva preparato tutto, mi sono sposato e me la sono portata via. Siamo sposati da 35 anni, eravamo giovanissimi: io in quel periodo viaggiavo moltissimo, lei aveva un fratello che giocava a rugby, pericolosissimo”, ha raccontato un paio di anni fa il ballerino a Caterina Balivo nel salotto di “Vieni da me” sua Rai 1. In quell’occasione Paganini ha anche voluto chiarire il suo rapporto con Heather Parisi, che non ha mai messo in discussione il suo amore per la moglie Debora: “Se fu gelosa? Un pochino. Come succede tra donne. Però mia moglie ha un difetto, è intelligente. Capì che non c’era alcun problema. Però, in effetti, quello che succedeva con la Parisi è che lavoravamo molto assieme e stavo più con lei che con mia moglie. Lei era molto famosa e finivamo tutte le settimane sulle prime pagine dei giornali. Ci fu una storia di grande di amicizia con lei e con Franco Miseria”.

Debora Morina: il marito Raffaele Paganini e i due figli Alessandro e Luca

Debora Morina, ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, e il marito Raffaele Paganini hanno avuto due figli: Alessandro e Luca, giocatore del Lecce. “Ho due figli e mi sembrano venti. Mia moglie è bella e per questo i figli sono belli, fisicamente hanno preso tutti e due da me, ma come bellezza assomigliano molto alla mamma, lei è molto bella”, ha detto il ballerino nel 2019 a “Storie Italiane” su Rai 1. Ai microfoni di “Vieni da me”, nel 2019, Debora ha parlato della carriera calcistica del figlio Luca, classe 1993: “Trovo molte similitudini tra la danza e il calcio, soprattutto a livello di impegno e disciplina. Sappiamo cosa vuol dire avere gli occhi di tutti puntati addosso e allora, almeno noi da genitori, non abbiamo mai voluto fare pressione su nostro figlio”. I genitori non hanno mai imposto ai due figli di seguire la loro passione per la danza.

