Debora Murina, chi è la moglie di Raffaele Paganini/ La danza li ha uniti: “All’inizio non si sopportavamo”

Chi è Debora Murina, la moglie di Raffaele Paganini

Debora Murina è la moglie di Raffaele Paganini con cui ha avuto due figli. Anche Debora è stata una ballerina e la danza è stata fondamentale per l’incontro con Paganini con cui, però, prima dell’amore, non c’era molta simpatia. A confessarlo è stato proprio Paganini nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del programma di Rai Due, I Fatti Vostri nella puntata del 17 marzo 2023.

“Lei era antipaticissima con me, io ero un po’ il galletto nel pollaio, perchè gli uomini eravno pochi e questo è stato un po’ lo scatto che mi ha fatto diventare danzatore. Quando ho visto che erano solo donne mi son detto che non mi sarei più mosso dalla danza. Io ero particolarmente corteggiato perchè ero uno dei pochi maschietti e poi ero grandino, mentre lei mi snobbava e allora l’ho sposata”, le parole di Paganini.

Raffaele Paganini e Debora Murina: un amore lontano dai riflettori

Avendo dedicato tutta la vita alla danza con i riflettori puntati sulla propria immagine, Raffaele Paganini ha sempre vissuto la vita privata con assoluta discrezione. Mai un gossip o un rumor sul rapporto con la moglie Debora che l’artista definisce “una donna meravigliosa”.

Unica donna di famiglia avendo avuto due figli maschi, Paganini, in un’intervista rilasciata nel 2019 ai microfoni di Storie Italiane, parlando della propria famiglia, aveva detto: “Mia moglie è bella e per questo i figli sono belli, fisicamente hanno preso tutti e due da me ma come bellezza molto alla mamma, lei è molto bella”.

