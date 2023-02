Debora Oggioni, chi è la fidanzata di Lazza/ L’ultima dedica d’amore: “Vorrei…”

Chi è Debora Oggioni, la fidanzata di Lazza

Nel cuore di Lazza, da più di due anni, c’è un grande amore che si chiama Debora Oggioni. La fidanzata di Lazza è stata presentata pubblicamente nel 2020 quando è apparsa la prima foto di coppia sui social. De Debora si hanno poche informazioni. Di lei, infatti, si sa che è una modella ed influencer che utilizza il proprio profilo Instagram soprattutto per lavoro condividendo foto in cui sfoggia la sua bellezza mozzafiato. Debora, pur mantenendo un basso profilo, è sempre accanto al fidanzato supportandolo in tutte le sue avventure. La Oggioni è così accanto al fidanzato anche durante Sanremo e, tra le storie del proprio profilo Instagram, in attesa della finalissima, ringrazia i fan del fidanzato per il sostegno che gli stanno dando.

Nessuna foto di coppia, però, da Sanremo dove Debora sta lasciando al fidanzato tutto il suo spazio supportandolo in silenzio insieme ai genitori. La presenza della fidanzata rende più sereno Jacopo Lazzarini, questo il vero nome del rapper che, spesso, si lascia andare a dichiarazioni d’amore pubbliche.

La dedica d’amore di Lazza a Debora Oggioni

Lazza tira fuori i propri sentimenti scrivendo importanti parole d’amore alla fidanzata. L’ultima foto di coppia pubblicata dal rapper risale allo scorso giugno ed è quella che vedete all’inizio dell’articolo. Una foto scattata in un momento vissuto tranquillamente dalla coppia a cui il rapper ha deciso di unire delle parole davvero speciali.

“Vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita”, la dedica del rapper.

