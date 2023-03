Debora Oggioni, fidanzata Lazza/ Il rapper: “grazie per le volte che mi hai salvato”

Debora Oggioni e Lazza: la foto social conferma l’amore

Debora Oggioni è la fidanzata di Lazza, il rapper di “Cenere” che con la sua musica ha conquistato il Festival di Sanremo 2023 e le classifiche di vendita. La modella e il rapper, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, sono legati da circa tre anni. Proprio nel 2020, infatti, il cantante ha pubblicato sui social network una foto in compagnia della misteriosa ragazza che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e dei più curiosi. In tantissimi si sono chiesti chi fosse la misteriosa ragazza mora, il cui nome è stato svelato solo negli ultimi mesi. Pochissime, infatti, sono le informazioni sulla fidanzata di Lazza che di professione è una modella e una ballerina professionista.

Non solo, in passato Debora a lavorato come hostess per alcuni eventi importanti a Milano, come Eicma o la fiera dell’artigianato. La giovane ragazza vive con Lazza a Milano e sui social è seguita da più di 100 mila follower.

Chi è Debora Oggioni, la fidanzata di Lazza

Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, Lazza avrebbe conosciuto la fidanzata Debora Oggioni nell’estate del 2020. “Il rapper milanese si è fidanzato, è stata una storia con Fedez su Instagram che ha svelato l’amore fra il cantante e la sua Debora Oggioni, anche lei di Milano” – scriveva il settimanale diretto da Alfonso Signorini. A distanza di 3 anni tutto procede alla grande tra i due che sono innamorati più che mai. Proprio il rapper sui social ha pubblicato una foto in compagnia della sua amata accompagnata da una speciale dedica: “vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita”.

Ma chi è Debora Oggioni? E soprattutto di cosa si occupa nella vita? Le informazioni sulla fidanzata di Lazza sono davvero poche, ma quello che possiamo dirvi è che lavora innanzitutto come modella e ballerina professionista. In passato ha avuto anche esperienze come hostess in contesti importanti come l’EICMA o la Fiera dell’artigianato di Milano.

