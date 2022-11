Debora Oggioni, fidanzata Lazza/ “Le cose più belle sono quelle che non si dicono”

Debora Oggioni e Lazza sempre più uniti e innamorati: da alcuni mesi l’uno al fianco dell’altro

Il 2022 è stato un anno magico per il rapper Lazza. Al di là dei tanti, tantissimi, successi professionali l’artista ha trovato l’amore. Da diversi mesi, infatti, il suo nome è associato a quello di Debora Oggioni, modella e ballerina professionista. Non mancano le loro foto insieme sul web, dove si mostrano felici in compagnia l’uno dell’altra. Come dicevamo per Lazza il 2022 è stata un anno indimenticabile: i successi professionali hanno viaggiato di pari passo con quelli sentimentali. Reduce da una serie di record importanti, ora il 28enne Jacopo Lazzarini è pronto a tornare ad X Factor, come special guest.

Quest’anno avrà una “tifosa” in più, la splendida Debora Oggioni, con cui ormai è ufficialmente fidanzato. I due non si nascondono più e anzi, sono felici più che mai di condividere coi fan tutto l’amore che sentono l’uno per l’altra. Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Debora Oggioni e del suo percorso professionale? Andiamo subito a scoprirlo. Dicevamo che la fidanzata di Lazza lavora innanzitutto come modella e ballerina professionista. In passato ha avuto anche esperienze come hostess in contesti importanti come l’EICMA o la Fiera dell’artigianato di Milano.

Debora Oggioni, la fidanzata di Lazza, storia di un amore effervescente

La fidanzata di Lazza è sempre stata abbastanza presente sui social media e non più tardi di qualche mese fa, a ridosso dell’estate, il rapper le dedicava già bellissime parole. “Vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita“. Ora che la loro relazione è stata confermata, i due non si nascondono più e nelle foto in cui vengono immortalati assieme appaiono in piena sintonia.

I primi a rivelare la loro relazione sono stati i colleghi del settimanale Chi, che hanno spifferato il nome della ragazza anche a chi non era informato sul suo conto. “Il rapper milanese si è fidanzato. E’ stata una storia con Fedez su Instagram che ha svelato l’amore fra il cantante e la sua Debora Oggioni, anche lei di Milano. Le fan di lazza possono mettersi il cuore in pace, lui ha intenzioni molto serie”.

