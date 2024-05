Debora Pelamatti, chi è la moglie di Max Pezzali/ “Amore sano e pulito. E’ stato la mia cura”

Max Pezzali e Debora Pelamatti sono sempre più innamorati. Un amore importante quello nato tra il cantautore, ex voce degli 883, e la donna laureata in Legge a Pavia. L’arrivo di Max Pezzali cambia la vita di Debora Pelamatti, vittima di un amore tossico. Il suo ex compagno, infatti, ha segnato profondamente la sua vita privata: una storia fatta di tradimenti, ma anche di violenze fino a quando Max Pezzali, suo amico, decide di dichiararle il suo amore. “Mi confessa di essersi innamorato di me ma di non essere disposto ad assistere a quello scempio che stavo facendo della mia vita” – racconta la Pelamatti. Per tre giorni Max Pezzali sparisce nel nulla: nessuna chiamata o messaggio alla donna che improvvisamente decide di raggiungerlo. E’ la notte della Befana quando Debora lo raggiunge e confessa di amarlo, ma Max pensando fosse ubriaca decide di farla dormire nella stanza degli ospiti.

Sta di fatto che da quella notte i due non si sono mai più separati e lasciati. “Dl quel 6 gennaio del 2013, prendendoci cura l’uno dell’altra” – ha detto la donna che continua ad essere “vittima” di messaggi da parte dell’ex fidanzato che la esortava a lasciarlo.

Debora Pelamatti e l’amore per il marito Max Pezzali

L’amore di Max Pezzali ha cambiato la vita della moglie Debora Pelamatti. Proprio la donna parlando del cantautore ha confessato: “non è stato una ruota di scorta, è stato fin da subito l’amore sano, l’amore pulito. E anche la cura”. Dal 2013 sono inseparabili e i due si sono anche sposati. Debora Pelamatti oramai è diventata anche famosa tra i fan del cantautore che la salutano ai concerti e le chiedono foto e selfie che diventano poi virali su tutti i social. Tra le passioni di Debora Pelamatti ci sono i tacchi alti e la moda. “Li utilizzo da quando ho 17 anni, sono abituata” – ha dichiarato la moglie di Max Pezzali dalle pagine de Il Corriere dello Sport.

Nel suo guardaroba però non ci sono solo tacchi a spillo: “mi piacciono le Jordan o le New Balance da abbinare a un blazer o a una borsa, ma preferisco i tacchi” – anche se precisa – “bisogna saperli indossare altrimenti meglio una ballerina, è più elegante”.











