Debora Pelagatti è la moglie del noto cantautore italiano Max Pezzali e la donna è tornata spesso sulle vicende passate ricordando il passato difficile.

Debora Pelamatti è la moglie del noto cantautore Max Pezzali, artista che sarà tra i protagonisti del Tim Music Awards, evento che si terrà in prima serata venerdi 12 Settembre 2025. La loro storia è stata molto complicata e negli anni ha conquistato in parte i fan dell’artista, ma andiamo a vedere meglio chi è Debora Pelamatti.

Debora Pelamatti è un’avvocata bresciana che ha avuto un matrimonio difficile, alle prese con violenze e varie situazioni scorbutiche con il suo ex marito. La donna è stata per anni grande amica di Max Pezzali ma dopo anni hanno scoperto l’amore ed i due si sono sposati in gran segreto a Pavia, vicino alle terre dove entrambi sono cresciuti. I due si sono sposati in Comune il 29 Aprile 2019.

In passato la donna si è raccontata al Corriere della Sera svelando: “Fra una confidenza e l’altra è nata una forte complicità e cosi noi ci siamo innamorati“. La donna è molto attiva sui social dove – oltre a trattare in parte del suo lavoro – racconta la sua passione per la moda e la fotografia, e ha un profilo in costante crescita.

Debora Pelamatti, come ha conosciuto Max Pezzali e alcuni dettagli sulla loro vita

Come detto l’amore tra Debora Pelamatti e Max Pezzali si è sviluppato nel tempo ed inizialmente i due erano amici. La donna difatti aveva svelato: “Dopo la maturità mi sono trasferita a Pavia e non mi sono più spostata. Li ho conosciuto Max – tramite amici comuni – ma è finita li”. La donna ha raccontato cosi alcune vicissitudini.

Ognuno è andato avanti per la sua vita, lei ha sposato un altro uomo e Max Pezzali ha sposato Martina e dal suo primo matrimonio è nato il figlio Hilo che ora ha 17 anni. Il piccolo, ha raccontato il cantante recentemente, è alle prese con le sue prime esperienze dell’adolescenza e ha difficoltà come tutti i giovani.

Più volte Debora è tornata a parlare del suo primo difficile matrimonio mentre Max Pezzali ripetutamente effettua dediche d’amore e ricorda di come sia stato importante: “Mi ha messo al centro della sua vita, al mio compleanno ha affittato un’intera spiaggia a Camogli facendola addobbare con candele e disse che aveva sempre sognato un amore cosi”, ha poi confessato la donna.