Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali/ “Tra di noi non poteva solo essere amicizia”

Debora Pelametti è la moglie di Max Pezzali. I due si sono sposati in gran segreto il 28 aprile 2019. Per il cantante si è trattato del secondo matrimonio: nel 2005 si era sposato con Martina Marinucci, da cui ha avuto il figlio Hilo. La loro relazione si è conclusa nel 2015. Max Pezzali e Debora Pelamatti si sono sposati nel giardino di Villa Necchi: a ufficializzare le nozze è stato Alessandro Cattaneo, amico di vecchia data del cantante ed ex sindaco di Pavia dal 2009 al 2014. Sposi e ospiti, da Paola Iezzi a Claudio Cecchetto, hanno condiviso via social la bella notizia solo una settimana dopo. Prima di sposarsi Max e Debora, avvocatessa originaria della Val Camonica, sono stati insieme sei anni ma si conoscevano praticamente da sempre: “In pochi casi l’amicizia può far capire a due persone di essere più simili di quanto pensino e quindi farle avvicinare anche a livello sentimentale”, aveva spiegato il cantante Chi.

Debora Pelamatti: la vita con Max Pezzali

In occasione del loro primo anniversario di matrimonio, Debora Pelamatti ha dedicato un romantico post a Max Pezzali, pubblicando sui social una foto del giorno delle nozze: “Un anno fa ‘il sì’ migliore della mia vita… E ti risposerei ogni giorno”. Poi, citando la canzone del marito “La vita con te”: “Tu sei l’unica vita che ho, la sola che ho scelto, la sola che avrò, la vita più meravigliosa che è, la vita con te, è perché tu sei l’unica vita che ho, la sola che cerco e che mai cercherò. La vita più spettacolare che è, la vita con te”. Nelle ultime ore, Debora Pelamatti ha scritto un lungo post su Instagram, condividendo con i suoi follower il forte amore che la lega al marito: “Siamo stati tanto fortunati a capire che tra di noi non poteva solo essere “amicizia”… Per me l’amore è per sempre, in caso contrario non era amore ma solo una tenera illusione. Tu sei il mio per sempre”.

