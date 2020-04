DEBORA PELAMATTI, MOGLIE MAX PEZZALI/ “Abbiamo sempre protetto il nostro amore”

Pubblicità

Debora Pelamatti è riuscita a cambiare il marito Max Pezzali, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con le passerelle. “Per lei ho preso parte a una sfilata di moda”, ha dichiarato al settimanale Grazia, “ho imparato a vivere nell’ordine, ho rivoluzionato le mie abitudini”. Il singolo Sembro matto,che Pezzali ha pubblicato l’anno scorso, del resto, è dedicato proprio alla donna della sua vita. Debora non si tira indietro di fronte a nulla, soprattutto quando c’è da battersi in prima fila per sostenere la propria città, Brescia. Nei giorni scorsi, ha partecipato in modo attivo alla campagna di solidarietà iniziata da Francesco Renga e che ha raccolto diversi volti noti, fra cui Giorgio Panariello e Alessandra Amoroso. Uno dei tanti punti in comune con il marito, che ha sposato in seguito a tre anni di fidanzamento e appena l’anno scorso. “Di lei mi ha colpito immediatamente la sua esuberanza caratteriale”, ha dichiarato Max tempo fa al settimanale Chi, “essendo io più timido e introverso, all’inizio mi spaventava. Poi, però, mi sono reso conto che questo contrasto attitudinale tra noi avrebbe potuto rappresentare un punto di equilibrio e di forza”. Insomma quella famosa regola dell’amico che ha decantato nel suo brano degli anni Novanta si può persino infrangere. “In pochi casi sporadici l’amicizia può consentire un approfondimento di conoscenza che fa capire alle due persone di essere più simili di quanto pensassero e quindi di avvicinarsi sentimentalmente”, ha sentenziato.

Debora Pelamatti, da tre anni insieme a Max Pezzali

Il nome di Debora Pelamatti è più che conosciuto dai fan di Max Pezzali. Il profilo della moglie del cantante dopotutto è affollato di foto insieme, realizzate nei momenti più disparati. “Con te non è un posto qualunque, è il mio posto preferito”, scrive lei sui social, rivelando di aver trovato le Hawaii anche nel giardino di casa. Nella foto infatti, i due hanno al collo una collanina di fiori colorati e sorridono felici. “La bellezza e l’amore”, commenta la produttrice Paola Iezzi. Clicca qui per guardare la foto di Debora Pelamatti e Max Pezzali. Le giornate dell’avvocato però trascorrono anche in balia dei ricordi, soprattutto a quella vacanza trascorsa a Miami, in Florida, e pubblicata in occasione della Giornata internazionale del libro. E giusto per rimanere in tema, nel suo lungo post riporta frasi dei libri Il gioco dell’angelo di Carlos Ruiz Zafón e Castelli di rabbia di Alessandro Barricco. Frasi che unite insieme e divise dalle sole virgolette, sembrano scritte da un un’unica persona. “Qui ero a Miami e dopo una settimana avevo già letto tre libri”, rivela la Pelamatti alla fine. E chissà se fra quelli c’erano proprio i due citati nel suo post. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Max Pezzali sarà uno degli ospiti che vedremo a Verissimo – Le Storie. All’epoca dell’intervista, il cantante e Debora non erano ancora sposati. I due sono diventati marito e moglie solo nel 2019, in gran segreto, peraltro. “Abbiamo sempre protetto il nostro amore ed abbiamo tentato di tenere questa immensa felicità stretta a noi ed alle persone che amiamo per qualche giorno”, ha scritto l’anno scorso Debora sui social.



