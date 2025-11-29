Debora Serracchiani, chi è la politica: "Per questo mondo il mio matrimonio è finito"

Tra gli ospiti di Storie di donne al bivio troveremo la politica Debora Serracchiani. Una presenza notevole nella trasmissione che aprirà diversi temi di dibattito interessanti, oltre a scavare nella sua vita, dall’interesse per il mondo politico alla vita privata della quale ha parlato in alcune occasioni. Due anni fa Debora Serracchiani è stata anche vittima di un incidente in monopattino, andando a finire contro un’automobile.

Dopo l’accaduto, ricostruendo la vicenda, Debora ha messo in guardia dai pericoli della strada, consigliando di avere sempre gli occhi aperti in questo genere di situazioni: “Ho perso il controllo del mezzo e il risultato è stata una brutta distorsione al ginocchio” le sue parole sui social raccontando quanto vissuto sulla propria pelle. La politica, dal 2021 al 20243 è stata capopartita del PD. Gli inizi politici l’hanno vista assumere la carica di consigliere a Udine, nel 2009 è stata invece eletta al parlamento europeo, dal quale si è dimessa nel 2013 quando è stata eletta presidente del Friuli Venezia Giulia. E’ stata inoltre autrice di diversi libri.

Debora Serracchiani e la fine del matrimonio

L’amore per la politica, un impegno totalizzante, ha portato Debora Serracchiani a fare delle rinunce importanti per quanto riguarda la vita privata. E tutto questo ha spinto la politica fino alla rinuncia del suo matrimonio, che si è concluso in maniera prematura, dopo non essere riuscito a resistere all’urto dopo aver sbattuto contro lo scoglio pesante di un lavoro che ha assorbito Debora Serracchiani in maniera totale.

“La fine del mio matrimonio, dopo 24 anni di rapporto, è anche colpa mia e della mia attività, penso che la cosa più naturale e meno ipocrita fosse prenderne atto e tirare quella linea” aveva raccontato in una intervista concessa a LA7 raccontando come il lavoro abbia giocato un ruolo a sfavore a riguardo.

