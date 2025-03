Debora Togni ha un fidanzato? Il falso gossip su Jeremias Rodriguez

Tra le concorrenti della nuova edizione di Pechino Express troveremo anche Debora Togni, sorella della più nota Samanta Togni, che nel corso della sua vita ha avuto la fortuna di incontrare delle persone speciali nel suo cammino. Tra le persone importanti della vita di Debora Togni, come si è erroneamente vociferato, non c’è stato Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia e Belen, con il quale si è parlato di una relazione. Infatti ad essere stata fidanzata con Jeremias è stata Deborah Togni e non la sorella di Samanta, che invece è sempre stata ben distante dal mondo del gossip e proprio per questo non è facile reperire delle informazioni riguardo al sto status sentimentale, non è dato sapere se sia single oppure fidanzata in questo momento della sua vita.

Alfonso D'Apice deluso da Javier Martinez: "Offese pesanti verso Chiara"/ "Queste cose mi fanno male..."

Debora Togni si divide tra il lavoro come muratore e bagnina invece d’estate, mentre allo stesso tempo è anche istruttrice in una palestra, è passato alle cronache un suo celebre salvataggio in mare in quel di Piediluco: “Quarantacinque minuti di massaggio cardiaco, con l’arresto che andava e veniva: sono stati i quarantacinque minuti meglio spesi della mia vita” ha raccontato nel corso di una intervista concessa a TGR Rai.

Manuel Bortuzzo chi è/ il campione di nuoto ferito per uno scambio di persona: sparatoria e Paralimpiadi

Debora Togni a Pechino Express 2025 con la sorella Samanta

Per Debora Togni si avvicina dunque il via dell’esperienza a Pechino Express 2025, dove ritroverà la sorella Samanta, con la quale ha sempre vissuto di un ottimo rapporto con il passare degli anni. E chissà che grazie all’esperienza congiunta delle due nel programma di Sky non possano spuntare a galla ulteriori dettagli riguardo alle loro vite private.

Non si hanno molte informazioni infatti riguardo a Debora Togni, con i fan particolarmente curiosi riguardo alle questioni di cuore della sorella d’arte, vedremo se durante lo speciale viaggio nel programma condotto da Costantino della Gherardesca nasceranno delle rivelazioni o dei dettagli sulla donna.

Sanremo trasloca? Nuova città e possibile cambio nome del Festival/ La preoccupazione della Rai