Debora Togni è la sorella di Samanta Togni, ballerina e conduttrice televisiva che si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando come maestra di Ballando con le Stelle. Debora è la sorella più grande di Samanta anche se le due sono nate da due padri differenti. Le due sorelle sono molto unite e complici e l’hanno confermato partecipando in coppia all’ultima edizione di Pechino Express dove hanno affrontato situazioni difficili ma sempre con coraggio e determinazione. Ma chi è Deborah Togni, la sorella di Samanta? Classe 1973, Debora è nata a Terni e sin da bambina si è appassionata alla danza proprio come la sorella Samanta anche se ad un certo punto ha deciso di prendere una strada completamente differente.

Durante la sua vita, infatti, ha lavorato come operatrice di ossigeno, corriere, animatrice, anche se negli ultimi anni si divide tra il lavoro di muratrice di inverno e quello di bagnina durante il periodo estivo. Non solo, Deborah lavora anche come insegnante in una palestra.

Il rapporto tra Debora Togni e la sorella di Samanta Togni

A differenza della sorella Samanta Togni, Debora Togni non è amante del mondo della televisione e dello spettacolo; discreta e riservata il nome di Debora è diventato “popolare” al grande pubblico quando nel 2024 è stata protagonista di un gesto eroico quando ha messo in salvo la vita di un turista di 70 anni. La Togni lavorava come bagnina sulla spiaggia di Miralago, lungo il lago di Piediluco quando un uomo di 70 anni ha avuto un attacco cardiaco in acqua; la donna ha immediatamente capito la gravità della situazione riuscendo a salvare la vita dell’uomo. “Sono stati i 45 minuti meglio spesi della mia vita” – ha raccontato in una intervista la sorella di Samanta Togni.

Nonostante il suo carattere discreto e riservato, Deborah recentemente ha ceduto al fascino della televisione partecipando con la sorella a Pechino Express, un’esperienza a cui ha detto immediatamente di si. “Non pensavo che fosse così tosto. Durante la prima puntata ci siamo dette: “Ma chi ce l’ha fatto fare?”. Poi, però, è andata veramente bene, tanto che lo rifarei” – ha confessato Deborah che sulla sorella Samanta ha detto: “lei è più testarda e più sicura di sé. Mentre io a volte mi perdo”.