Debora Vicidomini, chi è la donna: “Non vedo più dall’occhio sinistra”

Tra i protagonisti della puntata odierna di Sabato in diretta troveremo Debora Vicidomini, una donna dalla grande forza e dallo spiccato coraggio, capace di affrontare la vita di petto, nonostante un drammatico incidente che ha rischiato di pagare a carissimo prezzo. “Io vivo come se avessi un nastro isolante nero sul mio occhio sinistro. È una situazione molto pesante, una tortura psicologica. Ogni tre mesi devo fare dei controlli” ha spiegato nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Lumsanews, dove ha rotto il silenzio su quanto accaduto, rimasta cieca in seguito a un intervento di chirurgia estetica non riuscito.

Chi è Veronica Peparini/ "Amici? Ho sempre avuto un buon fiuto per i talenti. Andreas? Sono felicissima"

Per Debora Vicidomini la vita è rimasta bella e affascinante, un viaggio da affrontare con ancora più coraggio nonostante un drammatico evento andato in scena nel 2002 che ha rischiato di cambiare tutto per sempre.

Debora Vicidomini e l’incidente: “Sentito un dolore atroce”

Quanto accaduto nel 2022 è un fatto rimasto indelebile nella vita di Debora Vicidomini, la donna ha infatti raccontato l’intervento di chirurgia estetico riuscito male e dopo il quale ha perso la vista da un occhio.

Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi/ "Senza la tua luce io sono persa: ti vorrei sposare ogni..."

“Da subito ho avvertito un dolore atroce e il buio completo. Mi hanno fatto la ialuronidasi. Successivamente sono stata portata all’ospedale e sono stata ricoverata per otto giorni. Il settimo giorno ho fatto un esame alla testa molto invasivo dove mi hanno iniettato del contrasto” le parole della donna che oggi ritroveremo a Sabato in diretta su Rai1 accompagnata dal dottor Emanuele Bartoletti. La sua sarà anche una testimonianza importante riguardo all’accaduto che inevitabilmente ha cambiato per sempre la sua vita. Una figura fondamentale per Debora Vicidomini è stata il marito, come ammesso dalla stessa donna: “Mi ha aiutato molto perché perdere completamente la vista di un occhio comporta instabilità”.

Andreas Muller, compagno Veronica Peparini/ La differenza di età e l'arrivo delle figlie Penelope e Ginevra