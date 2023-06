Debora Villa asfalta Arisa: “Brava a rivoltare la frittata”/ “Il discorso alla comunità LGBT…”

Debora Villa contro Arisa

Le parole di Arisa che ha annunciato di aver rinunciato a partecipare al Gay Pride di Milano e neanche a quello di Roma, dopo aver ricevuto pesanti critiche per aver espresso la propria simpatia nei confronti di Giorgia Meloni, continuano a far rumore. A commentare le parole di Arisa è stata l’attrice comica Debora Villa che ha duramente criticato Rosalba Pippa, questo il vero nome di Arisa. “Di solito non faccio questi video, non rispondo a nessuno, non creo polemiche e zizzanie, però penso che si stia un po’ esagerando”, ha esordito in una clip Debora.

“Mi riferisco al discordo del Pride e di Arisa. La pensi in maniera diversa? Va benissimo così. Però addirittura rivoltare la frittata e dire alla comunità LGBT che non è accogliente e condanna chi la pensa diversamente, mi sembra un filino eccessivo”, ha aggiunto l’attrice.

Le parole di Debora Villa

Debora Villa ha deciso di intervenire sulla vicenda esprimendo il proprio punto di vista perché considera la questione estremamente importante “perché qui non si sta parlando di opinioni divergenti, si sta parlando che la destra e la signora Meloni, che tu definisci ‘una mamma severa che è spaventata’, è fascista fondamentalmente. Quindi non solo denigra e discrimina la comunità tutta e anche le donne… mentalità proprio super aperta (è ironica, ndr)”.

Le parole dell’attrice sono diventate immediatamente virali: Arisa deciderà di rispondere a Debora Villa o deciderà di percorrere la strada del silenzio?

