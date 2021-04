Debora Villa in ospedale per intossicazione/ “Sono ancora viva ma..”

Una Pasqua da dimenticare per Debora Villa che sui social si è mostrata in un letto di ospedale con tanto di mascherina e flebo al braccio. I fan si sono subito stretti intorno all’attrice che si è chiusa però in un grande silenzio dopo aver postato la foto scrivendo: “Buona Pasquetta a tutti #allergia #sfiganera”. Subito si è capito che non fosse successo niente di grave proprio grazie agli hashtag che l’attrice ha usato per indicare che è finita in ospedale per un’allergia ma, intanto, questo non ha impedito ad amici vip, colleghi e fan di correre in suo soccorso scrivendole in direct o tra i commenti sui social. Proprio qualche minuto fa, proprio l’attrice ha deciso di rispondere a tutti con un video nelle storie ammettendo di sentirsi meglio e di essere tornata a casa.

Debora Villa in ospedale per intossicazione, come sta adesso?

Debora Villa, sempre pronta a rispondere a tutti uno per uno sui social, ha rivelato di non riuscire a farlo questa volta e non perché si senta poi così male, anche se oggi rimarrà a riposo, ma perché i messaggi ricevuti sono davvero troppi. Debora Villa ha fatto sapere di essere a casa e di voler tranquillizzare tutti utilizzando poi l’hashtag intossicazione. A quanto pare l’attrice ieri ha mangiato qualcosa che le ha fatto male e che, forse, le ha causato l’allergia di cui parlava nei suoi hashtag dal letto dell’ospedale che l’ha aiutata: “Sono ancora viva tranquilli.. “, dice la Villa nel video. Ma adesso i fan attendono con ansia il seguito delle sue spiegazioni per sapere cosa è successo di preciso anche se il peggio è passato.

