Deborah Compagnoni, chi è ex marito Alessandro Benetton e figli Agnese, Tobias e Luce/ “Matrimonio? Per loro”

Alessandro Benetton è l’ex marito di Deborah Compagnoni. Un grande amore da cui sono nati tre figli: Agnese, Tobias e Luce. La notizia della fine dell’idillio tra l’imprenditore e la campionessa di sci è arrivata dalle pagine di Dagospia: “è giunto alla fine il matrimonio tra Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni. Voci di crisi circolavano da anni, sempre smentite. Ma nelle 4 pagine che ‘Chi’ dedica questa settimana al figlio di Luciano Benetton non c’è una riga che fa cenno all’ex regina dello sci, solo le foto dei tre figli…”. Dopo tanti anni di smentite e silenzio, alla fine la coppia ha confermato la fine del loro matrimonio.

Anzi poco tempo fa, dalle pagine del settimanale Chi si è tornati a parlare della vita privata della campionessa. “L’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni, dopo la rottura con Alessandro Benetton, da cui ha avuto tre figli, ha ritrovato l’amore in pista. Il suo nuovo compagno, infatti, è come lei un maestro di sci. D’inverno, perché d’estate fa la guida alpina”.

Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni: “sposati per i nostri figli”

Il matrimonio fra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton è stato importante. Il famoso imprenditore e una delle sciatrici italiane più forti di sempre si sono amati per più di 20 anni convolando a nozze nel 2008. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli: Agnese, Tobias e Luce. Proprio i coniugi in una vecchia intervista hanno rivelato come e quando hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio. “Ci siamo sposati perché ce lo hanno chiesto i nostri figli” – ha rivelato la coppia che ha aggiunto – “L’avremmo dovuto fare nel ’99, quando stava per arrivare la primogenita, ma avevamo sempre i fotografi addosso e non volevamo troppa pubblicità. Così, durante un viaggio in America, ci siamo fermati in una chiesetta di Tuxedo, e abbiamo celebrato le nozze insieme ad Agnese, Tobias e Luce. Nessun altro”.

