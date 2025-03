Deborah Compagnoni, l’amore maturo per il fidanzato Michele dopo la rottura con l’ex Alessandro Benetton

Da qualche tempo a questa parte c’è un nuovo amore nella vita di Deborah Compagnoni. L’ex sciatrice azzurra, dopo aver chiuso con l’ex compagno Alessandro Benetton, ha riassaporato le farfalle nello stomaco grazie a Michele. Ma chi è e cosa sappiamo sul fidanzato di Deborah Compagnoni? In realtà non moltissimo, a parte qualche dettaglio lavorativo (fa la guida alpina) e alla sua dote naturale di farla “tornare bambina”.

Anticipazioni Che tempo che fa, 16 marzo 2025/ Chi sono gli ospiti: Federica Brignone e Deborah Compagnoni

“Con Michele torno alle mie origini, alle radici della mia storia. Con lui sono tornata in montagna. Non solo per sciare, per fare altre attività nella natura”, racconta entusiasta Deborah in una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Michele era la mia guida prima di essere il mio fidanzato. Con lui ho scoperto delle cose nuove e mi ha permesso di tornare bambina”, spiega la Compagnoni.

Carlos Diaz Gandia nel cast di Che Tempo Che Fa, la proposta di Fabio Fazio/ "È stato scioccante...."

Deborah Compagnoni e il fidanzato Michele, un amore alla larga da occhi indiscreti

Deborah e Michele, almeno pubblicamente, mantengono un profilo basso. L’ex campionessa sembra voler preservare la sua vita privata e sentimentale, soprattutto dopo il clamore per la rottura con l’ex Alessandro Benetton, nonché il padre dei tre figli Agnese, Tobias e Luce. “L’amore adulto consiste nell’allineamento tra età e radici comuni. Ha meno aspettative e tumulti però si poggia su un equilibrio più stabile”, ha spiegato saggiamente la Compagnoni.

Il trasporto emotivo, tuttavia, non manca, anche se Deborah pare non voler farlo trasparire del tutto. “Perché amarsi quando si è adulti vuol dire avere più contenuti”, precisa ancora la celebre sciatrice. Contenuti che, evidentemente, arricchiscono la coppia e che fanno ben sperare per il futuro.

Achille Lauro è fidanzato?/ Dalla lettera dell'ex fidanzata in adolescenza ai gossip su Giulia Toscano