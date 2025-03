Chi è Deborah Compagnoni, la numero uno delle sciatrici italiane a Che tempo che Fa

C’è anche Deborah Compagnoni tra gli ospiti di Che tempo che fa, questa sera domenica 16 marzo su Nove. La sciatrice italiana più vincente di tutti i tempi a livelli olimpico è pronta a raccontarsi, riavvolgendo il nastro della sua carriera e ponendo l’attenzione sui momenti chiave del suo percorso. Dagli esordi ai grandi successi, passando per un grave infortunio che ancora oggi Deborah e gli appassionati ricordano come un episodio choc.

Ma di infortuni, nel corso della sua lunga carriera, Deborah ne ha rimediati tantissimi. E chissà quante altre vittorie avrebbe potuto collezionare se la dea bendata fosse stata più benevola nei suoi confronti, a livello fisico. Dal suo primo oro olimpico sono passati la bellezza di trent’anni, ma le straordinarie performance in pista della Compagnoni sono ancora fresche nei ricordi dei fan.

Deborah Compagnoni riavvolge il nastro del passato: “La vittoria olimpica resta per sempre perché…”

Classe 1970, Deborah Compagnoni debuttò alle Olimpiadi ad Albertville nel 1992. Conquistò subito una medaglia d’oro magnifica, conquistando le luci dei riflettori. “Ho capito il valore reale di un successo olimpico tanti anni dopo”, ha confidato in una interessante intervista rilasciata ai microfoni de Il Giorno, parlando della sua lunga carriera.

“La vittoria olimpica resta nella memoria di tutti, anche chi non si interessa solitamente di sport”, spiega l’ex sciatrice azzurra. Il primo grave infortunio fu quello al ginocchio, un incidente di percorso che Deborah non dimentica, così come tante altre fasi clou della sua carriera. “Quello fu un brutto infortunio”, ricorda la Compagnoni. Che poi ripartì con grande slancio ai Giochi di Lillehammer, dove vinse l’oro da portabandiera. Uno dei tanti grandi successi della campionessa azzurra.

