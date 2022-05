Deborah Compagnoni, ex moglie Alessandro Benetton/ Matrimonio in una chiesetta di Tuxedo

Deborah Compagnoni l’ex moglie di Alessandro Benetton: nel 2021 la coppia decide di separarsi per sempre, anche se sono ancora oggi in ottimi rapporti. L’imprenditore e la campionessa di sci si sono amati alla follia. Un matrimonio felice suggellato anche dalla nascita di tre splendidi figli: Agnese, Tobias e Luce. Poi le voci di una crisi a lungo smentita, ma rivelata a sorpresa dalle pagine di Dagospia: “è giunto alla fine il matrimonio tra Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni. Voci di crisi circolavano da anni, sempre smentite. Ma nelle 4 pagine che ‘Chi’ dedica questa settimana al figlio di Luciano Benetton non c’è una riga che fa cenno all’ex regina dello sci, solo le foto dei tre figli…”. I due per diversi anni hanno categoricamente smentito la crisi e la fine del loro matrimonio, ma recentemente hanno deciso di confermare la notizia.

Anche il settimanale Chi ha parlato della vita privata della campionessa così: “l’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni, dopo la rottura con Alessandro Benetton, da cui ha avuto tre figli, ha ritrovato l’amore in pista. Il suo nuovo compagno, infatti, è come lei un maestro di sci. D’inverno, perché d’estate fa la guida alpina”.

Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton: un grande amore

Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton si sono tanto amati. Il loro matrimonio è durato più di 20 anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Dopo più di 20 anni d’amore però qualcosa si è rotto tra l’imprenditore e una delle sciatrici italiane più forti di sempre visto che hanno deciso, di comune accordo, di separarsi. Una scelta che però non ha cambiato il loro affetto, visto che ancora oggi sono legati da un rapporto di profondissima stima.

Proprio gli ex coniugi in passato avevano raccontato come era nata l’idea di sposarsi: “ci siamo sposati perché ce lo hanno chiesto i nostri figli. L’avremmo dovuto fare nel ’99, quando stava per arrivare la primogenita, ma avevamo sempre i fotografi addosso e non volevamo troppa pubblicità. Così, durante un viaggio in America, ci siamo fermati in una chiesetta di Tuxedo, e abbiamo celebrato le nozze insieme ad Agnese, Tobias e Luce. Nessun altro”. Nel 2007 confermano alla stampa la loro relazione iniziata dieci anni prima, poi il matrimonio fino alla separazione siglata nel 2021.

