Deborah Iurato è diventata madre per la prima volta: il dolce annuncio sui social assieme al compagno Placido Salamone

E’ un momento davvero speciale per l’ex vincitrice di Amici Deborah Iurato. La cantautrice, nella giornata di sabato 30 agosto, è diventata mamma per la prima volta, all’età di trentaquattro anni. E’ infatti nato il piccolo Salvatore, frutto della storia d’amore con Placido Salamone, chitarrista affermato che accompagna in tour alcuni dei più grandi nomi della musica italiana: da Laura Pausini a Biagio Antonacci. E infatti non sono mancati, da parte di questi ultimi, degli auguri speciali per la coppia.

Su Instagram, dove Deborah e Placido hanno dato il benvenuto al piccolo Totò, con una foto dolcissima e la musica sottofondo dei Coldplay, anche la Pausini e Antonacci si sono aggiunti agli auguri e alle felicitazioni con un paio di messaggi davvero toccanti. “Siamo così felici per voi amici cari! Non vediamo l’ora di conoscerlo”, ha scritto la cantante.

Deborah Iurato e il suo compagno Placido Salamone sono diventati genitori: gli auguri dagli artisti più famosi

Anche Biagio Antonacci, come dicevamo, non ha fatto mancare il suo sostegno alla coppia di neo-genitori, autoproclamandosi “zio”. Tra gli altri artisti vip del panorama musicale italiano abbiamo Alessandra Amoroso e Bianca Atzei, entrambe dolcissime con la neomamma Deborah Iurato. Per l’ex vincitrice di Amici e il suo compagno sta dunque per cominciare una nuova fase della loro vita.

Una vita scandita, almeno nei primi tempi, da un nuovo pargoletto. La cantante siciliana è entusiasta e inevitabilmente ancora in preda alle emozioni. Sembra ieri quando comunicò ai suoi follower la gravidanza, ora però la dolce attesa è diventata una realtà. Il piccolo Totò è finalmente entrato nella sua vita e quella del fidanzato Placido Salamone, portando una ventata d’amore.

