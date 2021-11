Deborah Johnson è Aretha Franklin, Tale e Quale Show 2021/ Un’altra leggenda per lei

Deborah Johnson nel ruolo di Aretha Franklin dovrà superarsi a Tale e quale show 2021

Deborah Johnson interpreterà nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2021, in onda oggi 5 novembre 2021, il ruolo di Aretha Franklin. Sarà importante per lei riuscire a ripetere quanto di buono fatto quando la settimana scorsa aveva interpretato Gloria Gaynor. La donna ha sicuramente nelle corde questo tipo di sonorità e le scelte che propongono gli editori settimana dopo settimana si sposano con la sua voce. Il fatto di trovarsi però di fronte a una vera leggenda, di quelle che non si possono non amare, potrebbe rappresentare un peso dal punto di vista psicologico. Se Deborah avrà la forza per interpretare la Franklin senza sentirne il peso siamo sicuri che ne uscirà una prova davvero di livello.

Com’è andata Deborah Johnson nell’ultima puntata di Tale e quale show?

Nella puntata di Tale e quale show 2021, in onda di venerdì su Rai 1, la cantante afroamericana Deborah Johnson, figlia del noto cantante e bassista, Wess Johnson, ha dovuto affrontare una difficilissima sfida, quello di calarsi nei panni di Gloria Gaynor nel celeberrimo brano I will survive. Abbiamo già avuto modo, nel corso delle precedenti puntate, di apprezzare il grande talento e l’espansione vocale della cantante , che ha dimostrato, nel corso della trasmissione, di saper fronteggiare compiti difficili. Il confronto con una leggenda come Gloria Gaynor spaventa però anche gli animi più pavidi.

La giuria di Tale e quale show 2021 composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il giudice tale quale aggiunto Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann, hanno tutti elogi per la Johnson, tranne uno. Panariello afferma di aver avuto l’onore di ascoltare dal vivo la vera Gloria Gaynor , è quindi doppiamente emozionato dall’esibizione di Deborah che ha interpretato meravigliosamente il brano, punteggio 11. Loretta Goggi non ha niente da appuntare, Deborah è ampiamente padrona delle sue corde vocali e anche il look è molto somigliante alla Gaynor. Dello stesso parere di Loretta anche il giurato Lapo Elkann che assegnerà come la collega 10 punti. Spostiamoci ora sull’incontentabile Malgioglio , quale sarà stato il suo parere sull’esibizione? L’esponente più temuto della giuria di Tale e quale show 2021, pur apprezzando ritmica e coreografia ed ammettendo che sia difficilissimo imitare personaggi di grande spessore come la Gaynor, non ha avvertito alcun tipo di emozione ascoltando l’esibizione; da lui il voto più basso: 9. Deborah Johnson chiude la puntata piazzandosi dietro Francesca Alotta al settimo posto con un totale di 40 punti. Nella prossima e ultima puntata la vedremo confrontarsi con un’altra cantante black, la grande Aretha Franklin. Un compito proibitivo l’omaggio a una delle leggende della musica internazionale?

