Deborah Johnson è Gloria Gaynor, Tale e Quale Show 2021/ Un compito proibitivo?

Che imitazione farà Deborah Johnson oggi a Tale e quale show 2021?

Deborah Johnson è chiamata a un compito difficilissimo, quello di imitare Gloria Gaynor nella nuova puntata di Tale e Quale Show in onda stasera, 29 ottobre 2021, su Rai 1. La donna ha già ampiamente dimostrato di avere talento e di avere una voce che non teme nessun tipo di imitazione. Certo è che quando ci si trova di fronte a una leggenda non è mai facile calarsi nel confronto. Deborah ha un’estensione vocale davvero molto importante e ha dimostrato di saper affrontare anche voci molto diverse dalla sua. Stavolta però si trova ad affrontare la prova più complicata da quando è entrata nel cast della trasmissione condotta da Carlo Conti. La sensazione è che comunque porterà la sua qualità dentro questa prova con la possibilità di togliersi ulteriori soddisfazioni.

Deborah Johnson, nei panni di Shirley Bassey ha conquistato tutti a Tale e quale show 2021

Deborah Johnson nella sesta puntata di Tale e quale show è arrivata quarta in classifica, con 52 punti vestendo i panni di Shirley Bassey. Lei è stata impegnata nell’incarico difficile di rifare Goldfinger, anche se somigliava maggiormente ad Alda D’Eusanio, come ha commentato il giudice del programma Giorgio Panariello. Deborah si è esibita dopo i primi due concorrenti e ha cantato Golfinger, il ballo e la coreografia è stata completamente oro e ha dimostrato di essere molto brava con la voce e di avere anche un’ottima padronanza scenica. Quando ha finito l’esibizione, il pubblico ha fatto la standing ovation, dimostrando la loro eccitazione per quanto avevano appena visto.

Loretta Goggi a Tale e quale show ha detto che ha cantato molto bene e Giorgio Panariello ha detto di averla trovata perfetta, ha chiuso gli occhi e l’ha trovata meravigliosa. Nella nuova puntata, Deborah Johnson dovrà vestire i panni di Shirley Bassey, ovvero una cantante del galles nata nell’anno 1937 a Cardiff e che è la più piccola di sette fratelli. Per lei tanti artisti famosi hanno scritto i testi dei suoi brani, proprio come Elton John. Shirley è diventata famosa negli anni cinquanta proprio per la sua voce forte e per aver cantato per alcuni film noti come Agente 007. Nel 68 è andata a Sanremo è ha cantato La vita cantata e altre in italiano. Lei ha affrontato una carriera musicale di ben settant’anni e ha inciso molti dischi.

