Deborah Johnson è Shirley Bassey a Tale e Quale Show/ Una prova complicata per lei…

Deborah Johnson dovrà imitare Shirley Bassey

Deborah Johnson in questa nuova puntata di Tale e Quale Show dovrà imitare Shirley Bassey, cantante gallese nata nel 1937 a Cardiff ed è la più piccola di sette fratelli. Tanti artisti famosi come Elton John, hanno scritto e composto per lei i testi delle sue canzoni. Questa cantante ha raggiunto la suo notorietà negli anni cinquanta per il suo personale timbro di voce forte. Ha cantato per vari film come Agente 007. Nel 1968 ha partecipato a Sanremo e ha cantato La vita cantata e ha cantato anche canzoni in lingua italiana. Ha inciso numerosi dischi e ha affrontato una carriera musicale lunga ben settant’anni.

Deborah Johnson ha un compagno?/ Fan in tilt, ora spunta un misterioso anello

Deborah Johnson, l’ultima puntata era Dori Ghezzi: commenti dei giudici e classifica

Deborah Johnson, cantante e corista statunitense, ormai nota anche in Italia grazie al programma Tale e Quale Show, nella scorsa puntata delle imitazioni ha vestito i panni di Dori Ghezzi e ha cantato un duetto virtuale con il padre defunto Wess, il pezzo ‘un corpo e un’anima’. La cantante si è molto emozionata e commossa per l’esibizione e l’ha trasmesso anche al pubblico. Però secondo i giudici, la vera Dori Ghezzi ha invece una voce squillante e cristallina rispetto a Deborah Johnson; anche se ha suscitato molte emozioni e la tecnica è stata buona.

Deborah Johnson sarà Dori Ghezzi a Tale e quale Show/ Nel ricordo del padre Wess

La giuria del programma si è espressa in maniera positiva su Deborah Johnson. Composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio ha visto come quarto giudice nella scorsa puntata è stato Vincenzo Salemme. Si è trattata di un’esibizione molto emozionante, in quanto la cantante ha fatto un duetto virtuale con il padre scomparso, Wess, infatti anche lei si è giustamente commossa. Deborah Johnson nella puntata scorsa ha totalizzato 50 punti ed è arrivata quinta in classifica. Nei social Deborah Johnson ha riscontrato molto successo, specialmente per il fatto che nell’esibizione c’è stata una particolarità, ovvero che la cantante si è esibita in modo virtuale con suo padre defunto, ovvero Wess.

LEGGI ANCHE:

Wess, padre e fratelli Deborah Johnson/ "Ho scoperto di avere otto Wessini nel mondo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA