Deborah Johnson ha un compagno?/ Fan in tilt, ora spunta un misterioso anello

Ancora non è chiaro se Deborah Johnson sia single o fidanzata. Apparentemente sembra senza alcun compagno al suo fianco, anche se negli ultimi giorni i fan hanno cominciato ad elaborare teorie alternative. E non lo hanno fatto per il gusto di farlo, ma per un misterioso anello che gli internauti più attenti hanno individuato una delle tante foto postate da Deborah Johnson sui propri social.

Si tratta in realtà di qualche scatto passato, in cui fa la corista, dove emerge appunto un anello che proverebbe il suo fidanzamento. Un indizio un po’ fragile per validare la tesi di alcuni fans, che sperano in una improbabile presa di posizione da parte della Johnson. La showgirl, infatti, è sempre stata una donna molto riservata e protettiva nei confronti dei suoi affetti, difficilmente quindi uscirà allo scoperto su questa tematica.

Vedremo se Deborah Johnson farà chiarezza sul misterioso anello nelle prossime settimane, ma ne dubitiamo dal momento che – come abbiamo detto – la showgirl ha condiviso raramente la sua vita privata col pubblico. Di sicuro i fan saranno attenti osservatori in questo senso, soprattutto ora che la concorrente di Tale e Quale Show ha ampliato la sua fetta di sostenitori e simpatizzanti, con le sue straordinarie esibizioni da Carlo Conti. L’ultima, in ordine cronologico, è l’interpretazione magnifica di Tina Turner. Una performance che ha riscosso consensi ma ha anche stimolato la curiosità di conoscere più a fondo il lato umano dell’artista.

