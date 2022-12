Deborah Johnson, NaTale e Quale Show/ La corista di Gianni Morandi ci riprova

Deborah Johnson, NaTale e Quale Show: riuscirà a vincere?

Deborah Johnson sarà tra i grandi protagonisti di NaTale e Quale Show. La ragazza ha una splendida voce, profonda e in grado di arrivare alla gente. Sarà interessante vedere quali brani le saranno proposti perché sicuramente ha la possibilità di interpretare qualsiasi artista. La donna è figlia del celebre cantante Wess Johnson nonché bassista di Rocky Roberts. Negli anni ‘60 ha cantato in coppia con Dory Ghezzi ottenendo molta popolarità. Deborah ha una sorella, Romina anche lei cantante. La Johnson inizia la sua carriera come corista per cantanti del calibro di Ron, Gianni Morandi e l’istrionico Massimo Ranieri. Nel 2021 l’artista partecipa all’edizione di Tale e Quale Show e si classifica nei primi posti. L’anno successivo, come da regolamento entra di diritto al Torneo dei Campioni e poi Carlo Conti la vuole in proprio in questo evento dedicato alla raccolta fondi per Telethon. Dopo aver sfiorato dunque la vittoria nelle precedenti edizioni a cui ha partecipato ora ci riprova puntando in alto.

Chi è Anita Casoio, moglie di Giovanni Storti/ "Era convinto che saremmo morte..."

Deborah Johnson non ama i riflettori, cosa sappiamo di lei?

A Deborah Johnson non piace stare sotto i riflettori e si tiene molto lontana dal gossip, difatti si sa poco della sua vita privata, un po’ di più su quella professionale. Non si conosce nemmeno la sua data di nascita, all’incirca dovrebbe avere 52-53 anni. Grazie alle sue doti canore e alla sua voce graffiante, ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale come Tina Turner, Phil Collins e il grande Ray Charles, solo per citarne qualcuno. Nello show di Carlo Conti, la cantante ha imitato Donna Summer, Tina Turner, la cui esibizione le ha fatto guadagnare una standing ovation. Poi ha presentato Ami Steward, Diana Ross. Nella quinta puntata ha imitato Dory Ghezzi e cantato in “coppia” con il padre. Le altre imitazioni che ha presentato sono Gloria Gaynor e Aretha Franklin.

Romina Pierdomenico fidanzata Ezio Greggio/ "Alcuni mi guardano male ma non bado a.."

La morte del padre di Deborah Johnson

Il padre di Deborah Johnson è morto ha causa di una crisi asmatica, aveva 64 anni e fino a pochi giorni prima del decesso aveva tenuto un tour tra Stati Uniti e Canada. Per Deborah è stato un forte dolore, perché nella sua vita le è venuto a mancare la figura paterna e ogni volta ricorda il padre con molta nostalgia. Dopo la sua morte, la cantante ha scoperto che aveva altri due fratelli. In tutto sono sei figli non avuti dalla stessa moglie ma da più donne. Carlo Conti l’ha scelta per partecipare a Tale e Quale Show oltre che per le sue capacità canore anche per risolvere la questione della “blackface” che nell’edizione precedente causò diverse polemiche.

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan e il GF Vip/ "Micol non attratta fisicamente da Edoardo Tavassi ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA