Deborah Johnson, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Grande attesa per l’assegnazione

Deborah Johnson calcherà il palcoscenico di Tale e Quale Show 2021 Il Torneo dopo aver raggiunto il terzo posto nell’edizione classica del programma. Nella nuova sfida si confronterà con tutti i migliori di questa e la passata edizione dello show. La cantante non ha nulla da temere in quanto in grado di tenere testa a tutti, affrontando l’ennesima sfida. La sua è una voce calda e potente in grado di arrivare ad un”elevata estensione, pertanto, da lei ci si aspetta una performance ad alto livello. Potrebbe imitare chiunque con sicurezza e padronanza come ha dimostrato durante tutta la durata del programma. La sua voce calda lascia spazio a molta curiosità di vedere quale sarà il cantante che le verrà assegnato. Di certo però ha già dato ampia prova di sapersi calare in diversi ruoli e di sperimentare diverse tonalità.

Deborah Johnson, figlia del compianto cantante Wess è stata una bellissima sorpresa che non ha mai deluso i giudici e il pubblico a casa. Nella classifica finale è arrivata terza grazie alle sue splendidi esibizioni sempre all’altezza delle aspettative. La sua voce roca e black, la sua predilezione verso il genere soul le hanno permesso di calarsi nei panni delle più grandi cantanti della musica nera, dalla regina Aretha Franklin, a Gloria Gaynor, Shirley Bassey, all’omaggio al padre, la cantante si è rivelata sin da subito per una grande performer. Tutte le sue trasformazioni hanno destato entusiasmo e commozione. Una donna capace di emozionare sempre, dalla prima all’ultima puntata, grazie alle doti vocali, alla semplicità, alle qualità di cui è pregna e che per tanti erano sconosciute.

La bellissima cantante Deborah Johnson dopo la fine del programma è stata intervistata dal settimanale Dipiù dichiarando tutta la sua felicità. “Sono contenta dell’avventura che ho vissuto, perché era da parecchio tempo che non provavo emozioni così forti. La partecipazione a Tale e Quale Show, mi ha reso ancora più consapevole di quanto sia innamorata del mio mestiere e della musica“. Un bilancio del tutto positivo per Deborah Johnson che asserisce tra l’altro di avere un sogno: quello di poter partecipare al Festival di Sanremo e spera tanto che la sua esperienza al programma di Carla Conti le sia servito come trampolino di lancio.

