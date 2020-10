DEBORAH LETTIERI/ Chi è “Gloria di Parma”, unica ballerina italiana al Crazy Horse

Ad inaugurare la prima puntata di “Giovani e Famosi“, quarta stagione della serie di documentari Giovani e…, in onda a partire da oggi 6 ottobre in seconda serata su Rai 2, c’è Deborah Lettieri, in arte Gloria Di Parma. Di chi stiamo parlando? Di fatto dell’unica ballerina Italiana del Crazy Horse, il locale di cabaret parigino celebre per il suo carattere innovatore e anticonformista, fondato nel 1951 da Alain Bernardin. La sua carriera è iniziata in maniera a dir poco rocambolesca. La Lettieri era infatti insegnante di danza nella città parmigiana e il padre sognava per lei un impiego “tranquillo”. Fu su imbeccata della sua prima insegnante di ballo che Deborah decise di presentarsi al provino del Crazy Horse, ammaliata dall’atmosfera e dalla professionalità delle ballerine. Il resto è storia…

DEBORAH LETTIERI, BALLERINA ITALIANA AL CRAZY HORSE DI PARIGI

Deborah Lettieri, in qualità di unica ballerina italiana, raccoglie l’eredità di Rosa Fumetto, che sul finire degli anni Settanta divenne una delle icone dello show. Al Crazy Horse d’altronde hanno lavorato personaggi che hanno segnato i loro tempi nei rispettivi ambiti: dalle attrici Lova Moor e Pamela Anderson, al cantautore Charles Aznavour, passando per l’interprete e attrice Arielle Dombasle e la vedette Dita Von Teese. Sul portale del locale parigino, alla domanda su come abbia scelto il suo nome d’arte, Deborah Lettieri risponde: “Dato che al Crazy Horse non c’era una ragazza italiana da un po’ di tempo, tutti erano molto eccitati e così mi sono fatta chiamare “Gloria” dall’Italia da una meravigliosa città chiamata “Parma”“. Il ricordo più caro? Eccone qualcuno: “La collaborazione con artisti di fama internazionale, come le riprese che ho fatto con Beyoncé per il videoclip “Partition”. Che ispirazione! C’è stato anche il giorno in cui Jean-Claude Van Damme ha chiesto di sapere il mio nome durante la mia prima performance sul palco del Crazy Horse“. Insomma, una Gloria di Parma, ma più in generale una “gloria italiana”, illumina Parigi.



