È un botta e risposta di guanti di sfida quello tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri in vista della terza puntata del serale di Amici 24. Dopo i due che hanno come protagoniste Alessia Pecchia e Francesca Bosco, quest’ultima è finita al centro di altri due guanti, uno voluto dalla sua prof, l’altro dalla Celentano. Questa volta non è Alessia la sua sfidante, bensì Chiara.

Chiamamifaro crolla ad Amici 24: "Mi sento l'ultima della classe"/ "Le classifiche? Sono per simpatia"

Deborah Lettieri ha inviato la consueta lettera a Chiara Bacci, nella quale la prof ha sottolineato come la sua allieva sia meglio di lei quando si parla di danza contemporanea. “Con questo guanto voglio dimostrare quanto lei sia superiore a te su tante cose. – ha scritto all’allieva, chiedendole di mostrare nella prova un – Corpo sinuoso che segue la musica e si lascia trasportare”.

Eliminato terzo serale Amici 24: chi è?/ Trigno, Luk3 e Chiamamifaro a rischio: il pronostico

Chiara Bacci in crisi per il guanto di sfida di Lettieri ad Amici 24: “Cadrò, ne uscirò male”

“Penso che sia un guanto molto a favore di Francesca, – ha detto Chiara subito dopo la lettura della missiva di Deborah Lettieri – ci sta, io non risulterò molto bene perché è lontano da quello che faccio io, però non è che non sia equo. Ci proviamo.” Chiara e Francesca hanno iniziato subito le prove per il guanto di sfida ma la ballerina della squadra di Alessandra Celentano è apparsa subito in crisi. Ha perciò ammesso, durante una chiacchierata con Trigno, di essere chiaramente in difficoltà: “Ci sono tre passaggi che non riuscirò a fare, quindi non so cosa farò. Cadrò. Non si tratta solo che uscirò male, perché è palese che sarà così, ma proprio che ci sono dei passaggi che non riuscirò a fare.” ha spiegato Chiara che, successivamente, ha anche parlato della possibilità di vincere Amici 24. “Non ho mai pensato di vincere e non sono entrata per vincere. Sono entrata per sfruttare il programma al massimo e migliorare.”, ha spiegato.