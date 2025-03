Ancora scintille tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano ad Amici 24. La prof nuova arrivata, in questi mesi, ha mostrato di avere un carattere molto deciso e di non essere affatto intimorita dai metodi della veterana del programma. Motivo per il quale, in più di un’occasione, le due prof si sono scontrate anche duramente per difendere i propri pupilli nella scuola di Canale 5. E in vista del serale, questa rivalità pare sarà ancora più forte, come dimostra quanto accaduto nella puntata del pomeridiano del 14 marzo.

A pochi giorni dall’inizio del serale, nella casetta di Amici 24 è arrivato il primo guanto di sfida, che non poteva che essere da parte di Celentano. La maestra ha deciso di mettere alla prova Francesca, allieva di Deborah, su una coreografia alla sbarra, di danza classica, contro la sua pupilla Chiara. Uno scontro non proprio alla pari, se si pensa che Francesca è una ballerina di modern e Chiara una di classica (anche molto dotata). Un punto, sulla carta, dunque facile per il team Celentano-Zerbi.

Deborah Lettieri sbotta dopo il guanto di sfida di Alessandra Celentano ad Amici 24 per Francesca

Nonostante le chiare difficoltà, Francesca si è detta pronta ad accettare il guanto, pur ammettendo che “è un punto per me sicuramente perso”. La ballerina di Amici 24 ha però deciso di parlarne prima con la sua insegnante, mostrandole anche il filmato della coreografia, di fronte al quale Deborah Lettieri è apparsa basita, chiedendo se fosse uno scherzo o una candid camera. “Assolutamente rifiutiamo il guanto! – ha tuonato la prof – Questo guanto non è equo, lo rifiuto, non mi metto a farti preparare una cosa del genere, è assurdo!” Così ha preso tra le mani la lettera della maestra Celentano, stracciandola in piccoli pezzi davanti agli occhi di Francesca e poi, in queste condizioni, rimettendola nella busta rossa che la conteneva. Incredula e divertita, Francesca è tornata in casetta, comunicando la notizia alla sua ‘rivale’ Chiara. Come reagirà la maestra Celentano?

