Deborah Lettieri è l’amatissima coach che ad Amici 24 ha riscosso molto successo per via del suo carattere sempre disponibile nei confronti degli allievi. A lei si rivolgono i talenti del programma quando si trovano in difficoltà ricevendo sempre una parola di conforto e un ‘boost’ di autostima e motivazione per continuare a lottare e vincere, come nel caso di Daniele Doria. Nelle ultime ore i fan si stanno facendo sentire, dicendo di volerla rivedere anche nella prossima edizione di Amici 26, ecco gli indizi della professoressa.

Durante gli ultimi serali di Amici, Deborah Lettieri è rimasta in silenzio per far sì che i ragazzi potessero dare il meglio di sè stessi e andare avanti con la gara. Ad insospettire tutti è stato però il post dei saluti pubblicato su Instagram, dove i fan hanno commentato in massa dicendo di volerla rivedere a tutti i costi anche il prossimo anno: “Verrai riconfermata? Speriamo”, “Spero di rivederti il prossimo anno tra i banchi dei prof”, “E’ stato un viaggio stupendo ricco di emozioni, tu Deborah sei stata la mia prof preferita“.

Deborah Lettieri, il lungo post su Instagram: “Sarà una fine che brucia…”

Insomma, è palese che Deborah Lettieri sia amatissima da chi segue Amici, e visto il fermento, Mediaset potrebbe decidere di farla tornare anche il prossimo anno. Lei ha messo un ‘mi piace’ a tutti quei commenti che hanno espresso il desiderio di rivederla anche il prossimo anno, ma c’è un indizio che sta facendo preoccupare gli spettatori che tanto la amano. Si tratta di un lunghissimo post pubblicato su Instagram che a molti è suonato come una vera e propria lettera d’addio. “Sarà una fine che brucia. Che pesa. Che emoziona. Come accade per tutte le cose vere”. Così ha scritto Deborah Lettieri sotto alla foto. “Domani sera in diretta, per l’ultima pagina. Ma ogni vero percorso continua, in modi che non sappiamo ancora. Ci vediamo lì”. Si tratta di un addio?