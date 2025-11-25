A Sopravvissute le storie di Deborah Megan e Mena, che hanno avuto il coraggio di denunciare le violenze degli ex e mettere fine al loro incubo

Due storie diverse, ma accomunate dal coraggio di denunciare le violenze dei loro ex, per le quali erano finite in un tunnel dal quale non pensavano di poter uscire. Si tratta di Deborah Megan e Mena, entrambe ospiti di Sopravvissute, il programma in onda oggi su Rai 3 in seconda serata.

La puntata cade proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, quella che hanno subìto entrambe, con Deborah Megan in particolare che è sopravvissuta a un tentato femminicidio.

Lo ha sottolineato l’associazione “Mai più sola”, annunciando che la vicenda verrà ricostruita dalla conduttrice Matilde D’Errico, che ormai da anni racconta storie di maltrattamenti e violenze psicologiche e fisiche, ma soprattutto la rinascita delle vittime che riescono appunto a uscire da questo tunnel.

“La puntata dedicata a Deborah si annuncia come una testimonianza intensa e necessaria, sostenuta anche dalla rete di sensibilizzazione @violenzasulledonneticino”, ha scritto l’associazione sulla sua pagina.

LE STORIE DI DEBORAH MEGAN E MENA A SOPRAVVISSUTE

Deborah Megan aveva conosciuto online, cinque anni fa, quello che sarebbe diventato il suo fidanzato. In poco tempo si è rivelato possessivo e controllante, al punto tale da farle chiudere i profili social, controllando anche come si vestiva e spingendola a vivere con lui. Quel controllo, però, si è poi trasformato in aggressività. Infatti, tre anni fa, quando lei ha provato a lasciarlo, l’ha aggredita fisicamente, prendendola a calci e pugni.

Ma il programma Sopravvissute racconta un’altra storia vera di una donna che ha subìto violenza nella sua relazione e che ha trovato il coraggio di denunciare. Si tratta di Mena, che tre anni fa, dopo la separazione dal marito, ha conosciuto un uomo di cui si è innamorata subito e che si è trasferito da lei.

Anche in questo caso ci sono stati comportamenti violenti, ma l’anno scorso Mena lo ha denunciato, facendo in modo che la relazione finisse prima che fosse troppo tardi. Entrambe le storie saranno al centro anche dell’intervento del professor Renato Ariatti, psichiatra forense, che approfondirà gli aspetti psicologici e comportamentali.